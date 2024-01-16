微風進駐基隆東岸廣場 科技化改裝、打造3D外牆

微風集團首度跨出台北市、插旗基隆。微風集團今年在基隆市展開全新的購物商場計畫，接手進駐位於基隆市中心的「基隆東岸廣場」，命名為「微風東岸」，微風預計2月1日點交、進駐。

位在基隆市中心、仁二路與愛三路口的「微風東岸」鄰近東岸高架橋進出匝道，是遊客來到基隆的必經之地，假日更是人潮聚集地，微風形容該據點就像「小台北車站」，地點位置相當好，加上微風集團創辦人廖偉志是基隆人，微風這次選址基隆，就是出自對基隆的樂觀看好，同時也是實現創辦人多年心願。

「微風東岸」地下一樓至地下四樓為停車場，因現有停車場被當地人評價停車位過小，微風表示，停車場會整修，會變得更科技化，一至四樓商場將有連鎖餐廳與時尚品牌進駐，商場外牆也會有耳目一新的改變，預計帶來3D效果牆，創造基隆新的打卡點。

微風表示，將為基隆市民打造出一個全新地標與優質購物休閒空間，不僅有助於基隆的商業繁榮，同時也為當地帶來更多就業機會，促進地方經濟的發展。