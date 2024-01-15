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注入宋代文人底蘊 采采食茶打造2024全新年節禮盒
迎接一年一度的農曆春節到來，由夏姿．陳服飾精品創辦人陳彩霞創辦、一向熱愛華夏文化的采采食茶CHA CHA THÉ Cuisine，以龍和鳳為主題，注入采采一貫宋代文人底蘊，推出「祥瑞」與「鳳鳴」大小兩個系列、以及「豐錦」與「金聚」全新年節禮盒。
「祥瑞系列」為厚磅禮數的大盒款，蓋面使用夏姿經典緹花布料，在深淺朱紅色的金屬紗線經緯交織下，勾勒出象徵吉祥的祥龍獻瑞圖騰，收藏著各式經典、新款鹹甜茶點，一品甘福滋味。禮盒內容包括川味堅果、柴魚海苔堅果、焦糖蜂蜜燕麥餅乾、花生巧克力牛軋餅、松子鳳梨酥與蜂蜜燕窩黃金糖。「祥瑞系列」有3種組合，售價分別為2,480 元、2,680 元與2,780元。
「鳳鳴系列」是靈巧優雅的小盒款，將古代宮廷擺放瓷器、珠寶的「錦盒」概念放入其中，禮盒內容包括川味堅果、柴魚海苔堅果、焦糖蜂蜜燕麥餅乾、松子鳳梨酥、蜂蜜燕麥黃金糖、伯爵紅茶，同樣有3種組合，售價分別為2,080 元、2,280 元與2,380元。
「豐錦」禮盒援用「風景」諧音，盒上圖騰象徵豐盛、美好的一派風景畫面。也代表著一元復始、三陽開泰、銅錢樹、事事如意，售價4,380元，禮盒內容包括川味堅果、柴魚海苔堅果、焦糖蜂蜜燕麥餅乾、花生巧克力牛軋餅、松子鳳梨酥、太妃堅果塔、蜂蜜燕窩黃金糖、采蜜糖、華桂糖與茶包。
「金聚」禮盒是采采每年限量推出的金棗年糕，向來是饕客必訂的伴手禮，採用新竹產的金棗蒸炊而成，香甜彈牙的風味口感，源自祖傳獨家配方，彌足珍貴，售價1,680元。
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