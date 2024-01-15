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新光三越新春卡利HIGH 一連39天、年前到年後優惠全包

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接過年採購，新光三越新春最大檔「卡利HIGH」1月18日起開跑，首7日天天刷指定銀行信用卡單筆3千送2千點，還有一連39天刷卡購物最高7%回饋。記者江佩君／攝影
迎接過年採購，新光三越新春最大檔「卡利HIGH」1月18日起開跑，首7日天天刷指定銀行信用卡單筆3千送2千點，還有一連39天刷卡購物最高7%回饋。記者江佩君／攝影

無論是年前採購、新年犒賞自己或是過年期間的吃喝玩樂，從年前到年後，新光三越都為消費者包辦了一系列優惠。新春最大檔「卡利HIGH」將於1月18日至2月25日一連39天，不限日、不限店、線上線下刷卡都可以累計消費賺最高7%回饋。今年全台準備4600袋龍年福袋，更將送出11顆鑽石大獎。還有會員專屬，扣點再抽賓士電動車、100萬亞洲萬里通里數、黃金擺件等大獎，讓會員點數靈活運用。

新光三越指出，今年過年年菜預購業績較去年大幅成長7成，餐廳大桌訂位幾乎都已被訂光，加上今年春節假期較短、過年出國費用昂貴，看好民眾留在國內過年的比例高，內需市場活絡。預計過年卡利HIGH檔期要創造126.5億業績、較去年同期成長4％。

過年就是要穿新衣，加上正值各種新品上市，消費懂得搭配百貨回饋更能買得心滿意足。新光三越除了「卡利HIGH」期間聯手指定銀行推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿30萬元以上回饋6％ skm points點數回饋，使用新光三越行動支付skm pay並綁定指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元立即再加碼1%、最高7%回饋。此外，指定銀行更加碼首七日天天單筆刷3,000元贈2,000點（去年僅首二日且限領一次）、新光三越聯名卡首二日單筆刷5,000元贈3,000點。

新光三越會員2023年累積點數即將在一月底到期，手邊skm points點數更有一舉中大獎的機會，會員扣20點周周抽周大福黃金龍年擺件、扣100點抽賓士百萬電動車、扣1,000點抽100萬「亞洲萬里通」里數等。新光三越觀察，男性客群對抽賓士等汽車大獎最有感，一次梭哈手邊點數的機率很高。

想試手氣，還有新春福袋。新光三越全台推出4600袋龍年福袋與福箱，1月23日起至1月26日上午10點起於新光三越App進行北中南預購開搶。今年新光三越共祭出11顆鑽、7台按摩椅、7輛智慧電動機車、7組機票、7台手機，超過120組住宿、露營活動體驗券等超過5千項的福袋獎項。

除了一系列優惠陣容，新光三越過年熱度不斷，全台引進超過30個話題新櫃與快閃店持續登場，像是近期台北信義新天地導入3家全台首發品牌：Tiffany & Co.的Blue Box Cafe Taipei、Bacha Coffee、法國精品馬卡龍PIERRE HERMÉ等，都是吸引民眾排隊、預約的熱門店。

新光三越回饋會員，即日起至2月15日扣skm points 100點，有機會獲得價值逾217萬的「Mercedes-Benz EQA 250電動車」。圖／新光三越提供
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新光三越龍年福袋全台將送出11顆鑽石大獎，最大獎為台中中港店價值51.7萬的「周大福18K/750白色黃金鑲天然鑽石戒指一克拉」。圖／新光三越提供
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Bobbi Brown新年限定幸運光采系列。圖／新光三越提供
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