跨界合作！遊戲廠大宇資訊攜手全家 推出多項聯名商品

遊戲廠商大宇資訊今日宣布，與全家便利商店跨界攜手推出多項聯名商品，從零食泡麵、鮮食，甚至是特別推出的「新春發財禮盒」上，都可以找到經典IP《大富翁》孫小美、阿土伯、金貝貝等經典角色的身影，可愛的財神、福神及土地公也不會缺席，讓民眾在龍年一起當個大富翁。

大宇資訊表示，許多人童年時，就是和一群朋友圍在電腦前玩《大富翁》，簡單的遊戲規則，讓每個人都有機會能致富，搭配趣味道具，在沒有智慧手機的時代，《大富翁》陪伴了許多人，與親友們一起製造許多歡樂回憶。經典依舊令人著迷，2019年底上市的《大富翁10》，保留角色人物的獨特性，並新增遊玩模式，全球銷售量突破兩百萬套，不少人也會在年節團聚時，打開遊戲與親友同樂，比智力拚運氣，年節假期也為遊戲銷量帶來顯著成長。

大宇資訊表示，此次以《大富翁》IP和全家便利商店推出新春合作活動，從去年12月27日開始，第一波主打零食泡麵，從洋芋片、餅乾、巧克力到泡麵等都可以見到《大富翁》的角色包裝，還有此次與全家共同推出的「新春發財禮盒」，包裝上除了能看見大財神及大福神外更有滿滿金幣，禮盒還能當作小燈籠，點亮禮盒燈，像點亮財神燈，送禮自用都喜氣。

第二波活動也已經登場，大宇資訊表示，可愛角色集體進攻鮮食專區，推出多款主題鮮食產品，大富翁角色加上星星金幣，讓你邊吃邊補財氣。全家Let’s Café杯身也換裝成《大富翁》春節主題，喝咖啡還能讓財神、福神幫你加持增運勢；另外像是紅包袋、年曆、春聯等年節必備印刷小物，都可以在FamiPort機台印製，這次還特別新增客製版本，上傳照片就能幫角色換臉，讓消費者自己或親友來當大富翁。