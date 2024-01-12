年貨採購快筆記！家樂福連推5波滿額9折回饋 愛買App點開就送採買金200元

迎接農曆新年，除了除舊佈新，更要提前將年菜、禮盒、聚會零嘴等年貨採買好，家樂福、愛買量販都趁著週末推出超狂優惠，買多賺多！

家樂福年貨大街正式開檔，集結動漫IP接連應戰，繼年菜聯名日本人氣動漫早鳥預購，更呼應龍年主題推出韓國超萌LINE FRIENDS MININIGUMAN IP加價購與聯名週邊商品。本週末起，更加碼連續5波家樂福會員專屬週週搶好康活動，1月13～14日、1月20～21日、1月27～28日、2月3～4日，以及2月5～8日除夕前夕，家樂福總動員量販店/線上購物單筆消費滿2,000元以上，或超市/家速配單筆消費滿888元以上即可享10%現金折價券回饋。

為讓顧客買得盡興更快拿到滿千優惠，同步推出會員專屬25支除舊佈新熱銷商品不限金額加價購，包括廚房紙巾、衛生紙、清潔用品、油品、飲料等，最低下殺4.2折起。還有超過100多件熱銷商品買1送1，包括得意的一天國民優質調合油、萬歲牌綜合果、舒潔家用紙巾、曾蒙牛牛肉麵等，另有2件省更多以及紅利點數10倍送等多重優惠。

愛買量販1月20、21日2天限定，HAPPY GO會員全館單筆付款金額滿2,000元享9折，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋達300元，搭配指定銀行限量回饋最高合計送500元。愛買官方APP龍年千萬現金紅包大放送，即日起至1月23日會員免消費只要開啟APP就能擁有新春採買金200元，使用採買金購買指定8大熱門類別商品，消費不限金額直接現折回饋。

除了全館指定日滿額享9折，眾多年節必買品類再享滿額優惠，紅包袋、春聯、掛飾單筆滿688元現折68元；泡麵/麵條/米冬粉DM商品單筆滿300元送30元現金折價券；包裝米單筆滿399元送40元包裝米商品折價券；指定家庭清潔商品與清潔掃除用具單筆滿499元送50元現金折價券；鍋具/廚房用品/保溫瓶單筆滿2,000元現折200元；開運內衣特賣最低88元起，還有190款民生夯品抗漲買1送1。