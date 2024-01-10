快訊

獨／趙正平鬆口年初迎第二春 娶小21歲空姐女友

高虹安助理批「上面指示起訴高虹安」 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

海水退了？盤點2023年房市 兩縣市房價驚見下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本控必買！無印良品福罐明開賣 掃除小物有特價

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品抗菌洗衣精（液態1,200g）／219元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品抗菌洗衣精（液態1,200g）／219元。圖／MUJI無印良品提供

喜歡日本文化嗎？那麼快來搶MUJI無印良品一年只有推出一次的福罐，每個售價399元，每人限購2個，內裝日本手工限定的吉祥物外，再加贈滿千抵百優惠券5張。另外針對年節前的掃除需求，無印良品也推薦許多掃除小物等，即日起至1月17日，購買掃除用品任2件享9折。

日本東北在2011年遭遇震災，當時為地震災後復興，無印良品從2012年起推出福罐，起初將青森縣、岩手縣、宮城縣和福島縣的14種吉祥物

裝入罐中，之後更延伸至日本各地的36款吉祥物。

2024年的無印良品福罐中，今年有不少都以龍為主題的吉祥物，購買福罐，就能隨機獲得乙隻，還有滿千抵百優惠券5張，全台限量5,304個。

另外針對年節前的掃除需求，無印良品也推薦多款產品，包括適合收納的4款黃麻收納袋系列，分有圓形與方形，附有提把設計，方便擺放衛生用品、玩具、書籍等。

各種清潔用品也有，包括由台灣在地生產開發的小蘇打粉、檸檬酸、過碳酸鈉、抗菌洗衣精與食器&蔬果兩用洗潔精，還可以購買「一對多掃除用品系列」，挑選鋁製伸縮桿或輕量短桿，在購買可以更換的用具，如地板除塵拖把搭配除塵拖把布，或是地毯清潔滾輪等。

還有細節控最愛的縫隙清潔系列，包含刮刀、海綿、迷你刷與溝槽刷，針對不同的細部做重點清潔。

無印良品縫隙清潔海綿／39元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品縫隙清潔海綿／39元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品2024年福罐／399元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品2024年福罐／399元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品縫隙清潔刮刀／39元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品縫隙清潔刮刀／39元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品過碳酸鈉（粉狀500g）／99元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品過碳酸鈉（粉狀500g）／99元。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 日本 災後

延伸閱讀

日本石川縣元旦遇規模7.6強震 學者推估每3千到4千年發生一次

打破既有框架 日本企業應對超高齡社會挑戰

彰化黑蜆行銷日本 王惠美：繼續開拓海外市場、吸引青年返鄉

日自民黨副總裁麻生太郎：台灣有事關乎日本生存

相關新聞

跟你想像的不一樣！LACOSTE攜手時尚品牌 打造時髦應景龍年限定潮裝

由於亞洲市場極其重要，因此時裝品牌多會因為特殊節日，推出應景的設計。如同法國品牌LACOSTE就與中國時裝設計師品牌攜手，因應華人新年到來，把招牌鱷魚圖案結合龍形圖騰，運用在龍年限定服裝上，呈現既時髦又帶點童趣的設計，使人看了就開心。

歡迎光臨愛馬仕的家！2024春夏新配件頌揚巴黎暗藏奧運

愛馬仕（Hermès）在1987年歡慶品牌創立150週年，並自此開始每年都會定調一個年度主題。2024年不僅是巴黎奧運盛...

台北統一時代新春檔3000送300 過年免費送宮廟開運小物

繼新年檔期後，統一時代百貨台北店龍年「新春賀歲」檔期緊接著於1月11日至1月31日開跑，推出全館指定櫃滿3000送300...

攜手台南手作木隼工房 百樂門12年原酒禮盒獨獻台灣

百樂門單一麥芽威士忌攜手台南的手作家具品牌「木隼工房」，推出「百樂門12年原桶強度單一麥芽威士忌新春禮盒」，以蘇格蘭古法...

用Red Bull換取「歐洲瘋玩7天」！三人成團、徵選出賽

用Red Bull能換到私人飛機體驗？還能不花一毛錢闖蕩歐洲？「Red Bull

日本控必買！無印良品福罐明開賣 掃除小物有特價

喜歡日本文化嗎？那麼快來搶MUJI無印良品一年只有推出一次的福罐，每個售價399元，每人限購2個，內裝日本手工限定的吉祥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。