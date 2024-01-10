日本控必買！無印良品福罐明開賣 掃除小物有特價

喜歡日本文化嗎？那麼快來搶MUJI無印良品一年只有推出一次的福罐，每個售價399元，每人限購2個，內裝日本手工限定的吉祥物外，再加贈滿千抵百優惠券5張。另外針對年節前的掃除需求，無印良品也推薦許多掃除小物等，即日起至1月17日，購買掃除用品任2件享9折。

日本東北在2011年遭遇震災，當時為地震災後復興，無印良品從2012年起推出福罐，起初將青森縣、岩手縣、宮城縣和福島縣的14種吉祥物

裝入罐中，之後更延伸至日本各地的36款吉祥物。

2024年的無印良品福罐中，今年有不少都以龍為主題的吉祥物，購買福罐，就能隨機獲得乙隻，還有滿千抵百優惠券5張，全台限量5,304個。

另外針對年節前的掃除需求，無印良品也推薦多款產品，包括適合收納的4款黃麻收納袋系列，分有圓形與方形，附有提把設計，方便擺放衛生用品、玩具、書籍等。

各種清潔用品也有，包括由台灣在地生產開發的小蘇打粉、檸檬酸、過碳酸鈉、抗菌洗衣精與食器&蔬果兩用洗潔精，還可以購買「一對多掃除用品系列」，挑選鋁製伸縮桿或輕量短桿，在購買可以更換的用具，如地板除塵拖把搭配除塵拖把布，或是地毯清潔滾輪等。

還有細節控最愛的縫隙清潔系列，包含刮刀、海綿、迷你刷與溝槽刷，針對不同的細部做重點清潔。