狄麗熱巴愛牌出新色！Pantone年度粉高跟鞋 甜美走跳

PANTONE日前已發表了2024年度色「柔和蜜桃（Peach Fuzz）」。不少時尚品牌也紛紛推出粉色系精品，例如義大利鞋履品牌Rene Caovilla與AQUAZZURA，以及法式精品Roger Vivier都推出粉色系高跟鞋、涼鞋，獻上滿足派對、購物的風格全選項。

曾為中國超人氣女星迪麗熱巴索穿戴的Rene Caovilla，新款Caterina高跟鞋使用了施華洛世奇水鑽手工鑲飾打造了鞋面的繫帶和蝴蝶結，三色水晶營造出春日的多變粉嫩；同樣運用大量水晶鑲嵌的Chandelier高跟鞋則在外層包覆以小羊皮，製造工時長達四小時，並採用「寶寶桃」粉色，閃耀輕快。

AQUAZZUR的Crystal Margarita系列高跟鞋則在玫瑰粉色上以水晶形塑了一朵不分季節、四時璀璨的花朵，並搭配鏤空的尖頭與高跟，或將成為晚宴時品味的最佳體現；另一Twist 高跟鞋則運用柔軟、親膚的納帕皮革，在鞋面進行翻轉，好穿又具裝飾效果。

Roger Vivier的Belle Vivier撞色淡金扣高跟涼鞋則為品牌於Bellavita的Candy Clouds限定，