快訊

又有機長聽錯塔台指令 班機誤闖福岡機場死路受困

富上加富！沙國發現「世界級金礦帶」 總價值達1556兆元

狄麗熱巴愛牌出新色！Pantone年度粉高跟鞋 甜美走跳

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
曾為中國超人氣女星迪麗熱巴所穿戴的Rene Caovilla，是源自義大利的高級鞋履品牌。圖 / 翻攝自 IG @ renecaovilla（合成圖）
曾為中國超人氣女星迪麗熱巴所穿戴的Rene Caovilla，是源自義大利的高級鞋履品牌。圖 / 翻攝自 IG @ renecaovilla（合成圖）

PANTONE日前已發表了2024年度色「柔和蜜桃（Peach Fuzz）」。不少時尚品牌也紛紛推出粉色系精品，例如義大利鞋履品牌Rene Caovilla與AQUAZZURA，以及法式精品Roger Vivier都推出粉色系高跟鞋、涼鞋，獻上滿足派對、購物的風格全選項。

曾為中國超人氣女星迪麗熱巴索穿戴的Rene Caovilla，新款Caterina高跟鞋使用了施華洛世奇水鑽手工鑲飾打造了鞋面的繫帶和蝴蝶結，三色水晶營造出春日的多變粉嫩；同樣運用大量水晶鑲嵌的Chandelier高跟鞋則在外層包覆以小羊皮，製造工時長達四小時，並採用「寶寶桃」粉色，閃耀輕快。

AQUAZZUR的Crystal Margarita系列高跟鞋則在玫瑰粉色上以水晶形塑了一朵不分季節、四時璀璨的花朵，並搭配鏤空的尖頭與高跟，或將成為晚宴時品味的最佳體現；另一Twist 高跟鞋則運用柔軟、親膚的納帕皮革，在鞋面進行翻轉，好穿又具裝飾效果。

Roger Vivier的Belle Vivier撞色淡金扣高跟涼鞋則為品牌於Bellavita的Candy Clouds限定，

交織運用粉黃、粉紫、粉紅三色與品牌經典方釦，香蕉跟的設計穩定、好走，僅在展場預購限定，展期結束後就不另上市、欲購從速。

Rene Caovilla，Chandelier寶寶桃粉色水鑽高跟鞋，52000元。圖／Rene Caovilla提供
Rene Caovilla，Chandelier寶寶桃粉色水鑽高跟鞋，52000元。圖／Rene Caovilla提供
Roger Vivier，Candy Clouds限定、Belle Vivier撞色淡金扣高跟涼鞋，38,600元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier，Candy Clouds限定、Belle Vivier撞色淡金扣高跟涼鞋，38,600元。圖／Roger Vivier提供
Aquazzura，淺裸色Twist高跟鞋，28000元。圖／Aquazzura提供
Aquazzura，淺裸色Twist高跟鞋，28000元。圖／Aquazzura提供
Rene Caovilla，Caterina米色款，56000元。圖／Rene Caovilla提供
Rene Caovilla，Caterina米色款，56000元。圖／Rene Caovilla提供
Aquazzura，Moondust新裸色平底涼鞋，29000元。圖／Aquazzura提供
Aquazzura，Moondust新裸色平底涼鞋，29000元。圖／Aquazzura提供
Aquazzura，玫瑰粉色Crystal Margarita高跟鞋，52000元。圖／Aquazzura提供
Aquazzura，玫瑰粉色Crystal Margarita高跟鞋，52000元。圖／Aquazzura提供
中國超人氣女星迪麗熱巴曾穿戴上Rene Caovilla。圖 / 翻攝自 IG @ renecaovilla
中國超人氣女星迪麗熱巴曾穿戴上Rene Caovilla。圖 / 翻攝自 IG @ renecaovilla

高跟鞋 義大利

延伸閱讀

Pantone 2024代表色「Peach Fuzz柔和桃」 一起回顧25年來色彩美學

有錢也買不到！超奢華護膚 結合限量新品與頂級水晶

影／台灣版冰雪奇緣！武陵農場-0.3度水晶捕夢網奇景

黃金90秒逃生！日航全機疏散全球關注 空姐曝關鍵：2事不能做

相關新聞

狄麗熱巴愛牌出新色！Pantone年度粉高跟鞋 甜美走跳

PANTONE日前已發表了2024年度色「柔和蜜桃（Peach Fuzz）」。不少時尚品牌也紛紛推出粉色系精品，例如義大...

全家便利商店開賣4款新春限定「開運鮮食」！再推鼎泰豐聯名新品「香辣醬粉絲煲」

進入尾牙旺季、農曆新年倒數，民眾更喜歡試手氣、求財運。全家便利商店瞄準春節前開運祈福、招財的節慶商機，即日起開賣4款新春...

Apple Vision Pro開賣時間確認！1月19日美國開放預購

去年6月WWDC橫空出世、讓許多果粉喊著「快出、我要買」的Apple Vision Pro，終於有了正式上市的消息！首波...

高雄洲際酒店迎新年 推「洲際美食節」LINE 好友抽獎活動

高雄洲際酒店迎接2024農曆新年，聯合酒店內五間餐廳、酒吧推出「洲際美食節」LINE好友限定抽獎回饋活動，即日起至202...

王一博代言潮牌形象大片曝光 網：「這帥度真的要讓我斷氣了！」

從2021年開始，熱愛潮流文化與玩滑板的中國男星王一博就開始擔任EVISU品牌代言人，新年的開始雙方再度續約，也同步曝光全新春夏系列形象大片，立即就成為了網路熱議焦點。眾粉絲除了盛讚王一博依舊帥氣之外，更看到誇張的回應說「這帥度真的要讓我斷氣了！」，更有許多消費者敲碗想入手同款，高人氣可見一斑。

台灣麒麟進軍威士忌！「富士山麓」獨家禮盒送富士山杯

台灣麒麟在台深耕啤酒、調酒及飲料市場超過30年，今年正式宣布進軍威士忌市場，首度引進來自富士御殿場蒸溜所、由名人堂調酒師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。