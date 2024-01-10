楊洋、楊紫攜手演出 VALENTINO新春美圖讓人想過年了

農曆春節漸近，范倫鐵諾（Valentino）以回歸傳統的視角慶祝龍年農曆新年，推出兩岸三地限定的新春紅韻系列，結合品牌標誌性的紅色美學以及東方文化傳統中代表吉祥喜慶的紅色，傳遞新春祝願，並邀請品牌代言人楊洋、楊紫特別演繹，在洋溢節慶象徵的於花燈中讓有關「紅」的美學與傳統相互碰觸與交融，獻上「鴻運」祝福。

新春紅韻系列重新詮釋了品牌經典元素，結合紅色主色調與Valentino V標誌，將品牌紅色美學置於東方語境中，與新年氣氛完美融合。女裝包括標誌性紅色連衣裙與紅色V標誌夾克， 備受喜愛的VLogo Signature高跟鞋、迷你Locò手袋、Locò水桶包以及最新IT包款VLogo Moon迷你Hobo手袋，皆以品牌代表性的Rosso紅全新演繹。 男裝則選用紅色與米色為主色調貫，包括以紅色為亮點的全新配色One Stud運動鞋、米色V標誌羊皮托特包，為返家團圓的旅程增添時尚氣息。 Valentino品牌代言人楊紫演繹新春紅韻系列。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani VLogo Signature耳環，11,400元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani VLogo Moon迷你Hobo包，82,000元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino品牌代言人楊紫演繹新春紅韻系列。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani Mini Locò包，54,500元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani金屬裝飾羊毛漁夫帽，31,800元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani VLogo Signature耳環，15,800元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino品牌代言人楊洋演繹新春紅韻系列。圖／范倫鐵諾提供 Valentino品牌代言人楊洋演繹新春紅韻系列。圖／范倫鐵諾提供 Valentino品牌代言人楊洋演繹新春紅韻系列。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani VLogo Signature亮皮高跟鞋，39,800元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani Locò水桶包，82,000元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino品牌代言人楊紫演繹新春紅韻系列。圖／范倫鐵諾提供