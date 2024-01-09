楊紫瓊百萬鑽表隨身、史坦菲德「小鹿」上手 紅毯突圍

2024開春第一大事：第81屆金球獎已於日前揭曉，除各家影人、電影獲得目光與掌聲，紅毯上明星名人的穿戴、珠寶與表款，同樣成為鎂光燈下的閃耀焦點。

女星中曾在2007年以《黛妃與女皇》獲第79屆奧斯卡影后、2014獲英國電影學院獎終身成就獎的女星海倫米蘭（Helen Mirren），身上配戴了海瑞溫斯頓的Wreath鑽石項鍊與Cluster系列鑽石耳環，全身珠寶總價上看2,200萬，搭配紫色圓領荷葉長袖長外套，一展天后氣勢。同樣展現強大氣場的還有珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與羅莎蒙派克（Rosamund Pike），兩人皆選擇法國頂級珠寶Boucheron的Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，並運用粉嫩成色的摩根石與象徵輕盈的孔雀羽毛元素；同時Jennifer Lopez耳畔再有一對Animaux動物系列Hopi耳環，不對稱、輕快「飄浮」於摩根石的蜂鳥，也映襯了Jennifer Lopez身上的粉紅玫瑰洋裝，似捎來2024的春日花香。

畢竟動物、植物一向是象徵生機的元素，美國女演員海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）身上則有一款Boucheron的動物珠寶、Animaux系列的Nara戒指，並搭配一襲Prada粉色蝴蝶結綴飾緞面禮服、黑色高跟鞋與手拿包，好像將奈良小鹿戴上手、蹦蹦跳跳，優雅不失可愛。

2023完婚、封后、成為精品代言人「三喜臨門」的楊紫瓊則以火紅色Bottega Veneta羊毛無肩訂製禮服、Rocket穆勒高跟鞋與Drop系列純銀鍍金配件現身，但最搶眼則是手上出自RICHARD MILLE的RM 67-01超薄自動上鍊腕表紅金鑲鑽款，參考價約930萬元，另有白金鑲方鑽款參考價則約2,729萬元。表款的表殼都經超過215道不同切削過程，包含製造輔助工具、設計輔助工具、前置工序、衝壓工序、切削，總計耗時破460小時，一如人們常說「台上一分鐘、台下十年功」，有其工藝與時間積累的價值所在。