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楊紫瓊百萬鑽表隨身、史坦菲德「小鹿」上手 紅毯突圍

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一身火紅色Bottega Veneta羊毛無肩訂製禮服的楊紫瓊，手上的RICHARD MILLE表款工藝耗時，一如演員功力需要時間積累養成；楊紫瓊配戴款式為紅金鑲鑽、左圖則為白金鑲方鑽的相似款。圖／RICHARD MILLE提供、翻攝自 IG @ michelleyeoh_official（合成圖）
一身火紅色Bottega Veneta羊毛無肩訂製禮服的楊紫瓊，手上的RICHARD MILLE表款工藝耗時，一如演員功力需要時間積累養成；楊紫瓊配戴款式為紅金鑲鑽、左圖則為白金鑲方鑽的相似款。圖／RICHARD MILLE提供、翻攝自 IG @ michelleyeoh_official（合成圖）

2024開春第一大事：第81屆金球獎已於日前揭曉，除各家影人、電影獲得目光與掌聲，紅毯上明星名人的穿戴、珠寶與表款，同樣成為鎂光燈下的閃耀焦點。

女星中曾在2007年以《黛妃與女皇》獲第79屆奧斯卡影后、2014獲英國電影學院獎終身成就獎的女星海倫米蘭（Helen Mirren），身上配戴了海瑞溫斯頓的Wreath鑽石項鍊與Cluster系列鑽石耳環，全身珠寶總價上看2,200萬，搭配紫色圓領荷葉長袖長外套，一展天后氣勢。同樣展現強大氣場的還有珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與羅莎蒙派克（Rosamund Pike），兩人皆選擇法國頂級珠寶Boucheron的Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，並運用粉嫩成色的摩根石與象徵輕盈的孔雀羽毛元素；同時Jennifer Lopez耳畔再有一對Animaux動物系列Hopi耳環，不對稱、輕快「飄浮」於摩根石的蜂鳥，也映襯了Jennifer Lopez身上的粉紅玫瑰洋裝，似捎來2024的春日花香。

畢竟動物、植物一向是象徵生機的元素，美國女演員海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）身上則有一款Boucheron的動物珠寶、Animaux系列的Nara戒指，並搭配一襲Prada粉色蝴蝶結綴飾緞面禮服、黑色高跟鞋與手拿包，好像將奈良小鹿戴上手、蹦蹦跳跳，優雅不失可愛。

2023完婚、封后、成為精品代言人「三喜臨門」的楊紫瓊則以火紅色Bottega Veneta羊毛無肩訂製禮服、Rocket穆勒高跟鞋與Drop系列純銀鍍金配件現身，但最搶眼則是手上出自RICHARD MILLE的RM 67-01超薄自動上鍊腕表紅金鑲鑽款，參考價約930萬元，另有白金鑲方鑽款參考價則約2,729萬元。表款的表殼都經超過215道不同切削過程，包含製造輔助工具、設計輔助工具、前置工序、衝壓工序、切削，總計耗時破460小時，一如人們常說「台上一分鐘、台下十年功」，有其工藝與時間積累的價值所在。

男星焦點則當數曾演出《28天毀滅倒數》、《全面啟動》的愛爾蘭男星席尼墨菲（Cillian Murphy），今年以《奧本海默》ㄧ片奪下金球影帝殊榮。一向低調、不喜張揚的Cillian Murphy手上表款則選擇了歐米茄（OMEGA）的Trésor的Sedna™金腕表，酒紅色面盤低調、簡約，但同軸擒縱機芯則經過大師天文台認證，有水準以上的精湛表現，一如Cillian Murphy的個人風采，雅緻、別具特色。

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）。圖／Boucheron提供
珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）。圖／Boucheron提供
RICHARD MILLE的RM 67-01超薄自動上鍊腕表，白金鑲方鑽款，參考價約2729萬元。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE的RM 67-01超薄自動上鍊腕表，白金鑲方鑽款，參考價約2729萬元。圖／RICHARD MILLE提供
以《奧本海默》拿下金球影帝的愛爾蘭男星席尼墨菲，配戴了歐米茄Trésor的Sedna™金腕表出席典禮。圖／OMEGA提供（合成圖）
以《奧本海默》拿下金球影帝的愛爾蘭男星席尼墨菲，配戴了歐米茄Trésor的Sedna™金腕表出席典禮。圖／OMEGA提供（合成圖）
「女鷹眼」海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）身穿Prada的粉色蝴蝶結綴飾緞面禮服優雅大方，同時手上的Boucheron Animaux動物系列Nara戒指宛如一只隨身的Nara奈良小鹿、蹦蹦可愛且閃耀吸睛。圖／Boucheron、Prada提供（合成圖）
「女鷹眼」海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）身穿Prada的粉色蝴蝶結綴飾緞面禮服優雅大方，同時手上的Boucheron Animaux動物系列Nara戒指宛如一只隨身的Nara奈良小鹿、蹦蹦可愛且閃耀吸睛。圖／Boucheron、Prada提供（合成圖）
資深影后海倫米蘭（Helen Mirren），身上配戴了海瑞溫斯頓的經典Wreath鉑金鑽石項鍊，鑽石總重約48.39克拉。圖／Harry Winston提供（合成圖）
資深影后海倫米蘭（Helen Mirren），身上配戴了海瑞溫斯頓的經典Wreath鉑金鑽石項鍊，鑽石總重約48.39克拉。圖／Harry Winston提供（合成圖）
Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環，224萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環，224萬元。圖／Boucheron提供
Rosamund Pike全身配戴Boucheron高級珠寶，總價約418萬7000元。圖／Boucheron提供（合成圖）
Rosamund Pike全身配戴Boucheron高級珠寶，總價約418萬7000元。圖／Boucheron提供（合成圖）
Jennifer Lopez除了粉紅玫瑰洋裝十足戲劇效果，耳畔的Boucheron的Animaux動物系列Hopi耳環，更以不對稱、搶眼的寶石，一秀雀躍、靈動與輕快。圖／Boucheron提供（合成圖）
Jennifer Lopez除了粉紅玫瑰洋裝十足戲劇效果，耳畔的Boucheron的Animaux動物系列Hopi耳環，更以不對稱、搶眼的寶石，一秀雀躍、靈動與輕快。圖／Boucheron提供（合成圖）
Boucheron Animaux動物系列Hopi耳環，使用摩根石、粉色藍寶石、藍色藍寶石和鑽石，訂價約483萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Animaux動物系列Hopi耳環，使用摩根石、粉色藍寶石、藍色藍寶石和鑽石，訂價約483萬元。圖／Boucheron提供

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