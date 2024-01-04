佛跳牆只要599元！全聯、大潤發百款平價年菜澎湃上桌

農曆新年倒數1個月，年菜訂好了沒？想要輕鬆又實惠張羅一桌澎湃年菜，走一趟全聯、大潤發就搞定！搶攻2024龍年年菜商機，全聯今年推出多達134道年菜佳餚與生鮮食材，網羅高CP單品、年菜套組、獨家新品、熱賣爆款和甜蜜點心等，更精選全台各地名店年菜，讓民眾免東奔西跑採購，一站全方位滿足消費者需求。

自10月初年菜預購開跑至今，已較去年同期成長將近6成，根據全聯內部銷售資料觀察，熱銷前5名中有3名為年菜套組，分別是京老舖十全十美團圓年菜組、阿秋師富貴發財組、六福開運年菜組，顯見方便性高、可在家輕鬆享用的團圓桌菜，深受消費者青睞。把握年菜預購優惠最後2週，1月20日前福利卡友（含PX Pay會員）到全聯實體門市訂購年菜預購指定商品單筆滿1,000元，並於1月25日前取貨，就送生鮮買菜金50元，1月18日前還可搭配25周年慶全聯樂透卡，買卡消費最高享8%回饋外，最多還能累積4次抽百萬機會。

如果只想要訂單品替團圓飯加菜，特別推薦今年通路獨家新品台南晶英酒店紅燒海鮮羹、鮑參貝佛跳牆、花菇烏參腩排，以及賈以食日上湯獅子頭、天津罈子肉、栗子燒雞，單道599元起。另外，海味街烏參佛跳牆也只要599元，福利卡友還贈50點，不到600元就能品嘗上等黑烏參等豐美好料。全聯表示，往年最熱賣單品價位為500元左右，因此今年特別引進多款實惠商品供消費者選購。另外，想要吃得再澎湃一點，還有老協珍招牌鮑魚干貝佛跳牆，售價1,998元（福利卡友贈150點）；以及老協珍精選4道熱銷年菜的團圓套組，包含海味街烏參佛跳牆、芋頭炊粉鍋、冰糖豬腳、私房花雕雞，海陸滋味齊聚，售價1,959元（福利卡友贈200點），2,000元有找就能享受豪華年菜。

不想動腦搭配，想直接整桌帶回家的民眾，蟬連5年銷售冠軍的京老舖十全十美團圓年菜組，只要2,999元，限量4,000組；王永宗師傅的宗舖師恭喜發財年菜圍爐組，6道菜售價3,199元；小家庭吃剛剛好的六福開運年菜組，6道功夫菜只賣1,999元，限量推出，別錯過預購時間。