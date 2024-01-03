京站龍年福袋內容揭曉 平均6折大年初一再抽大獎

京站時尚廣場發表2024龍年春節福袋預購內容，今年聯合8家話題品牌推出限量300袋的金喜福袋，福袋商品為4.7折至起至6.8折，平均多為6折優惠，響應綠色永續，今年也推出限量綠色福袋，今年買福袋大年初一再抽電動自行車、總統套房、沖繩度假飯店等價值逾40萬元的獎項。

京站龍年福袋共分3種價位，2000元、3000元、6000元，限量300袋，部分販售福袋為限定綠福袋。即日起至2/5 23點59分於京站i購物Qonline開放預購，大年初一取貨。

2000元內福袋： →AVEDA福袋，限量35組：花植結構重鍵洗髮精100ml加花植結構重鍵潤髮乳100ml加花植結構重鍵護髮膜100ml，原價2,900元，特價1,980元，6.8折。 →THE BODY SHOP植萃秀髮福袋組，限量35組：內含薑根洗髮霜240ml加辣木籽洗髮精250ml2瓶加辣木籽護髮乳250ml加潔面膠60ml以及護髮乳60ML，原價3,120元，6.4折。 →THE BODY SHOP肌膚滋潤保濕福袋組，限量35組：摩洛哥護理油125ml加玫瑰滋養霜200ml加滋養霜50ml 3瓶，原價3,018元，6.6折。 →INNISFREE福袋，限量35組：綠茶籽玻尿酸保濕精華80ml加10ml加紅茶安瓶7ml加真萃能量面膜30片(款式隨機) ，原價3,200元，6.3折。 →YANKEE CANDLE，限量35組 ：粉紅香氛加溫器加蓬鬆毛巾-蠟塔杯加粉紅沙灘-蠟塔杯以及品牌購物袋，原價3,010元，6.6折。

3000元內福袋： →阿原肥皂福袋，限量35組：月桃精華潤澤面膜加月桃洗頭水250ml加月桃皂115g加月桃洗手水95ml加月桃護手霜30g，原價3,170元，特價2,180元，6.8折。 →蔬慕綠色福袋四人套餐組，限量50組： 炙燒玉米筍佐味增加和風醬燒炸雞加松露脆薯加芝麻葉蘑菇沙拉加主廚例湯4碗加松露蕈菇奶油麵加番茄冬蔭燉飯加塔塔新海鮮魚排堡加150元內飲品任選4杯(可補差價)，含服務費10%，原價3,660元，8.2折。

6000元內福袋： →萬國通路行李箱福袋，限量20組：型號：KJ09 20+28吋(隨機出貨不挑色) ，原價12,560元，4.7折。 →Traveler Station福袋，限量20組： CROWN 防盜拉鍊箱(29吋)加 LOJEL 硬殼盥洗包(隨機出貨不挑色) ，原價10,260元，5.8折。

今年福袋最大獎為榮獲德國IF、Red dot 紅點的電輔自行車，大年初一2/10 11點半在京站1樓大門口排隊出示京站App福袋購買憑證，即可獲得抽獎券一張，可參加現場公開抽獎，包括頭獎的OMVOS電動自行車、台中港酒店總統套房等、日本沖繩住宿等獎項，總價值逾40萬元。

另外，即日起至2/29在京站當天消費累積滿6,000元有機會抽中2023 NISSAN KICKSe-POWER價值104萬9,000元，共抽1名，汽車預計於3/7抽出。