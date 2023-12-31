2023回顧與展望／百貨展店步履不停 創造差異化是挑戰

2023台灣內需市場邁向疫後復甦與擴張態勢，當社交復興後，人潮與消費力回歸實體，百貨業也繳出亮眼成績單，年度營業額紛紛再攀新高。2023也是多家新商場問世的一年，從台中LaLaport、大直NOKE忠泰樂生活、新店裕隆城、台北東區Diamond Towers到台中誠品生活480陸續開出，百貨擴張的節奏在2024依然步履不停，包括南港LaLaport、大巨蛋SOGO CITY、誠品生活台南碳佐麻里店加入版圖，百貨零售市場愈來愈熱鬧，也代表著競爭張力更顯激烈，如何吸引與留住消費者、營造差異化個性，是百貨愈來愈挑戰的課題。

北中南各擁有三座Outlet、三座LaLaport購物中心，是三井不動產目前在台灣的商業設施佈局，2023年首先在台中開出台灣首座LaLaport，接下來2024還有南港LaLaport、2026高雄鳳山LaLaport的展店計畫，LaLaport帶來的是純正日系購物中心的體驗，寬敞的空間格局、完整日系品牌在市場切出一條獨特路線。

NOKE忠泰樂生活集結自營餐飲與風格品牌、忠泰美術館策展經驗加上自有土地等先天條件，以「差異化自營、策展零售共創、體驗型內容、藝文設計」四大主軸，發展國內百貨少見的「策展型零售」。新光三越插旗東區的Diamond Towers，也因為店型是新光三越全台最迷你的店型，以「都會時髦」為定位、「精選」品牌為主軸，深掘出niche market小眾市場與現有東區百貨做出區隔。而讓新店人期待已久的裕隆城，有著亞洲最大誠品生活與威秀影城進駐，一開幕隨即掀起熱潮，成為在地人休閒購物娛樂的新地標。

2023除了有多家新商場誕生，也有告別。位於台北西門町有51年歷史的遠百寶慶店啟動重生計畫，原地拆除重建暫時告別市場。經營18年的誠品生活信義店因租約到期而退場，原址由房東統一集團接手並命名為「Dream Plaza」，外觀與內裝將重新翻修改裝與招商，等於是現有統一時代百貨據點再擴張，為信義商圈帶來新局。

展店、提高市占率，是為年營收帶來增長最實際與有效的方式，多家百貨、Outlet紛紛展店擴張版圖。2024年北台灣最受注目新商場包括遠東SOGO將打造台北市量體最大購物中心SOGO CITY大巨蛋，預計2024年分四階段開出，預計上半年先有第一期D區14家餐廳開出，加上與誠品松菸、松山文創園區串連，將啟動大巨蛋商圈新時代。台灣第二家LaLaport南港店亦將登場，勢必也將為北捷藍線周邊百貨帶來新刺激。

新光三越於2023年底宣布拿下台南南山廣場做為新光三越台南第3家據點、全台第16店，預計2025年開幕。台灣Outlet店王華泰名品城也在年底曝光2號店將南下前進高鐵嘉義站開發，第一期商場預計2028年完工。另有台中北屯的漢神洲際購物中心、中友百貨彰化館、廣三崇光百貨投資的第一大國際開發拿下高鐵台中站旁的高鐵娛樂購物城開發案等，預計在2025、2026陸續登場，接下來，百貨零售市場將持續熱鬧飛騰。