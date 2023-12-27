百富攜手全台十間星級飯店 舉辦期間限定「百富宴」

百富單一麥芽威士忌為少數堅持傳統製酒工藝的蘇格蘭威士忌，為傳達新年祝福，今年攜手紙藝師，以衍紙藝術技法（Quilling art），共同創作「百福匯聚．富裕滿盈」新春心藝作品。在歡聚團圓時分，百富和全台十間星級飯店，盛大舉辦「百富宴」，匠心融合各家經典菜式，打造別具心藝的餐酒饗宴；更獻上限量新年禮盒，將「百福匯聚、富裕滿盈」的好兆頭，匯入百富醇美溫潤的金黃酒液中。

「百福匯聚．富裕滿盈」新春心藝作品以百富酒液色彩的紙卡，切割成僅1.5公分高的紙條，通過紙條彎曲成自然的弧形、細膩黏貼組合創作，並計算紙間的光影構成，以近700張紙條，歷時3個月手工製作完成這幅78 x 78公分的大型衍紙作品，展現出宛若百富金黃色酒液的風味層次，滑順、餘韻悠長溫暖蜜香的意象。

此外，百富更攜手全台十間高人氣星級飯店，包含台北晶華酒店、台北萬豪酒店宴客樓、台北漢來大飯店東方樓、台北君悅酒店雲錦中餐廳、台中漢來名人坊、台中裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳、台南晶英酒店晶英軒、台南遠東香格里拉醉月樓、高雄洲際酒店湛露中餐廳、高雄萬豪酒店皇豪中餐廳，一起端出「百富宴」，期許迎來百富祥龍年。

即日起至1月26日，到以上「百富宴」合作餐廳點購指定餐點，即能獲贈「百富14年加勒比海蘭姆桶」20毫升試飲。百富品牌大使沈宇軒（Daniel）表示：「百富14年蘭姆桶如包裹焦糖外層的糖葫蘆，加上香蕉、鳳梨等熱帶水果香氣，充滿甜美圓潤、溫醇順口，更適合搭配富含油脂、層次豐富的中式餐點，絕對是新春團圓聚會的最佳搭餐美酒。」

百富今年珍選兩款最經典、最受歡迎的酒款「百富 12 年雙桶單一麥芽威士忌」和「百富14 年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」，作為春節限定禮盒，主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售（實際販售狀況以各門市、店家為準）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康