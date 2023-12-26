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咖啡寄杯、囤霜淇淋就趁這一波！全家跨年優惠組5.2折起 加碼推10款商品買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
隨買跨店取於12月29日至2024年1月1日推出跨年優惠杯裝組合，包含Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋多入數588元、2024元組合，最低5.2折起。圖／全家便利商店提供
隨買跨店取於12月29日至2024年1月1日推出跨年優惠杯裝組合，包含Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋多入數588元、2024元組合，最低5.2折起。圖／全家便利商店提供

準備好跨年要去哪慶祝了嗎？迎接新年，全家便利商店集結會員APP「隨買跨店取」、「優惠趣」專區及實體店舖等線上與線下通路，宣布推出4大跨年優惠，首推12月29日至2024年1月1日的隨買跨店取優惠組合，包含Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋多入數588元、2,024元組合，最低5.2折起；活動期間於全家APP優惠趣還可領大杯單品咖啡買1送1及Fami!ce霜淇淋2支59元優惠券；店舖活動則自12月27日起搶先展開為期6天的「聰明消費學」活動，指定百大夯品第3件0元，活動期間單筆滿額再贈間諜家家酒、吉伊卡哇獨家年曆卡；此外，消費者最愛的「康康五優惠」更因應連假延長至週一，推出10項商品特價買1送1起。

天天都要喝咖啡、熱愛囤貨的民眾不能錯過隨買跨店取8組多入優惠組，包含Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋等8組商品組合，規劃588元、2,024元2種價位，可享5.2折至6.1折優惠。會員還可以至App「優惠趣」領取「Let’s Café大杯單品美式買1送1券」、「Let’s Café大杯單品拿鐵買1送1券」，最低50元就可品嘗單品咖啡的細緻美味，各品項限量50萬張；霜淇淋控還可以領「Fami!ce霜淇淋2支59元」優惠券，限量30萬張。

另外，12月27日起全家實體店舖搶先展開為期6天的「聰明消費學」活動，元旦前購買全店指定夯品，可享同品牌同價位第3件0元，商品囊括飲料、巧克力、零食、泡麵、冰品，以及保健食品、發熱衣等豐富類別，合計超過180項指定商品可選擇。12月29日至2024年1月1日購買指定商品單筆滿200元，還可獲得獨家間諜家家酒、吉伊卡哇肖像2024年曆卡1張，每天款式皆不同。

而每週都讓死忠會員超期待的「康康五」優惠，跨年、元旦好康再延長，12月29日至2024年1月1日於店舖購買Let’s Café特大美式，不限冰熱可享買1送1，此外還有FamiCollection天然水610ml、WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕、農心起司風味辛炒麵、長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包、加倍佳壁虎造型酸甜軟糖可享同品項買1送1。

12月29日至2024年1月1日購買指定百大夯品單筆滿200元，即贈送間諜家家酒或吉伊卡哇2024年曆卡1張，4天皆為不同款式。圖／全家便利商店提供
12月29日至2024年1月1日購買指定百大夯品單筆滿200元，即贈送間諜家家酒或吉伊卡哇2024年曆卡1張，4天皆為不同款式。圖／全家便利商店提供
12月29日至2024年1月1日於全家購買WA!COOKIES「濃泰式奶茶奶蓋雪糕」可享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
12月29日至2024年1月1日於全家購買WA!COOKIES「濃泰式奶茶奶蓋雪糕」可享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
12月29日至2024年1月1日「優惠趣」推出「Fami!ce霜淇淋2支59元」優惠券，限量30萬張，每會員限領1張，兌換期限至2024年1月3日。圖／全家便利商店提供
12月29日至2024年1月1日「優惠趣」推出「Fami!ce霜淇淋2支59元」優惠券，限量30萬張，每會員限領1張，兌換期限至2024年1月3日。圖／全家便利商店提供

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