快訊

海虎為何在海上進行高風險維修？參謀長還原現場 官員揭背景因素

指綠營不敢廢ECFA 侯友宜再批賴清德主張是「兩岸和平跨不過的萬重山」

黨性高於人性？習近平高調讚毛澤東 父親習仲勛卻曾被他往死裡整

夢中情鞋助攻！新年派對主打就是個「美」字

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
為新年派對準備著派對戰袍時，腳上鞋履整體搭配更是造型致勝關鍵。圖／品牌提供
為新年派對準備著派對戰袍時，腳上鞋履整體搭配更是造型致勝關鍵。圖／品牌提供

迎向新年之際，正是各式聚會與派對旺季，準備著派對戰袍時，也不要忽略了乘載全身造型協調感的鞋履整體搭配。

女人的夢中情鞋，肯定少不了一雙Jimmy Choo，品牌在2023冬季系列以「蘭花」為主題，設計以雕刻般的造型，展現單朵綻放之美。Jimmy Choo創意總監 Sandra Choi指出：「花是群聚與慶祝的象徵。 這一季，我選擇聚焦蘭花那非比尋常的輪廓，好似花之幻象，高貴而飄渺。」

蘭花作為Jimmy Choo本季的代表作，品牌運用金屬雕刻、皮革切割和刺繡等巧奪天工的技法，賦予蘭花多變的面貌，並全新打造出「滴跟」（Drop Heel），以液滴的造型靈感為基礎，巧妙捕捉了滴落瞬間的動感，詮釋大自然真實且靈動的效果。當中，ZEA高跟涼鞋融合金屬雕花和水晶露珠，搭配全新的滴跟設計，透過精湛雕刻花卉，以不對稱方式嵌入鞋面，每一雙鞋都猶如藝術品般的存在。SADIA水晶足踝帶高跟鞋延續SAEDA標誌性水晶足踝鍊扣和獨特水晶掛墜，更彰顯女性腳踝的美麗姿態。

紅毯戰鞋代表一定有MANOLO BLAHNIK的名字，冬季系列從精緻格子網眼材質的優雅後跟鞋，到帶有佳節氛圍的紅色穆勒鞋，透過閃亮的新品為每個人帶來愉悅的選擇。本季Mr. Blahnik參考了攝影師眼中的法國蔚藍海岸、抽象藝術家的動感幾何圖形作品，以及復興過往檔案的標誌性風格，帶來獨特的創作，體現在色調、摺皺，以及類似小裝飾擺件的玩味圓形裝飾上，如流蘇和繩結等。經典的HANGISI系列鑽扣高跟鞋、平底鞋裝飾著施華洛世奇水晶方釦，冬季系列推出漂亮的淡雅色調和華麗的蛋白石扣。

義大利精品鞋履品牌AQUAZZURA帶來經典「Bow Tie系列」，鞋跟設計運用象徵甜美的蝴蝶結，包含Bow Tie Ballet和Bow Tie Pump ，色系以經典的黑色和胭脂橘色為主，提倡簡單的穿搭即能呈現女性唯美樣貌。「Bow Tie Ballet 」是創辦人兼設計總監Edgardo Osorio在 AQUAZZURA重要的作品之一，他致力於打造最時尚、性感的平底鞋，一雙設計得體的平底鞋，猶如高跟鞋一樣別緻，讓女人可以從白天穿到黑夜。「Bow Tie Pump 」則是一雙呈現女性氣質最佳狀態的經典鞋履，以高跟鞋詮釋出雅緻性感的設計。

Jimmy Choo 2023冬季系列鞋履。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo 2023冬季系列鞋履。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo 2023冬季系列以蘭花為主題，以雕刻般的造型，展現單朵綻放之美，全新的滴跟設計賦予獨特風采。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo 2023冬季系列以蘭花為主題，以雕刻般的造型，展現單朵綻放之美，全新的滴跟設計賦予獨特風采。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo 2023冬季系列SAEDA BLACK SMOKE，61,800元。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo 2023冬季系列SAEDA BLACK SMOKE，61,800元。圖／Jimmy Choo提供
MANOLO BLAHNIK在GELSOMINAMU鞋款上，以流蘇裝飾注入俏皮精緻的感覺，37,800元。圖／MANOLO BLAHNIK提供
MANOLO BLAHNIK在GELSOMINAMU鞋款上，以流蘇裝飾注入俏皮精緻的感覺，37,800元。圖／MANOLO BLAHNIK提供
MANOLO BLAHNIK回顧了1986年的標誌性設計，以金屬絲綢重新演繹搭配華麗珍珠飾的ORIENTALIA鞋履，46,800元。圖／MANOLO BLAHNIK提供
MANOLO BLAHNIK回顧了1986年的標誌性設計，以金屬絲綢重新演繹搭配華麗珍珠飾的ORIENTALIA鞋履，46,800元。圖／MANOLO BLAHNIK提供
MANOLO BLAHNIK經典的HANGISI以淡雅色調和華麗的蛋白石扣呈現新貌，51,800元。圖／MANOLO BLAHNIK提供
MANOLO BLAHNIK經典的HANGISI以淡雅色調和華麗的蛋白石扣呈現新貌，51,800元。圖／MANOLO BLAHNIK提供
AQUAZZURA Bow Tie Ballet胭脂橘色，28,000元。圖／AQUAZZURA提供
AQUAZZURA Bow Tie Ballet胭脂橘色，28,000元。圖／AQUAZZURA提供
AQUAZZURA Bow Tie Pump黑色，33,000元。圖／AQUAZZURA提供
AQUAZZURA Bow Tie Pump黑色，33,000元。圖／AQUAZZURA提供

高跟鞋 品牌

延伸閱讀

人妻與小王進摩鐵遭逮 她反指夫參加性愛派對法庭互撕

Alexandre de Paris和agnès b.助攻 跨年跑趴輕鬆穿搭就能有亮點！

女星辦抓周派對 公婆到場直接發「台積電股票」

台中跨年活動多 30家指標旅宿業訂房率近92％

相關新聞

蕭邦薈萃多重工藝打造金燦荷花表 襯日升日落星空點點

象徵神聖純潔之花的荷花，恆久以來便與太陽有著密不可分的關連。根據埃及傳說所言，太陽星體在每天清晨都會從荷花盛放的花冠中升...

去年狂銷萬餘條「麻將蛋糕」回歸！85℃推11款春節禮盒

龍年報到，85℃今年推出11款春節禮盒，羅列法、中、日、台各種風味，以每盒250元起的平價美味搶攻市場。除了開放全台門市...

PHILIPP PLEIN不高調毋寧死 自認挑釁風格成就品牌奢華定位

還沒踏進奢華時裝PHILIPP PLEIN的店內，立刻就會被矗立於門口，比8歲孩童更高的巨大水晶骷髏頭所吸引，也說明了品...

夢中情鞋助攻！新年派對主打就是個「美」字

迎向新年之際，正是各式聚會與派對旺季，準備著派對戰袍時，也不要忽略了乘載全身造型協調感的鞋履整體搭配。

迎2024「紅」運當頭！HUBLOT魔力紅陶瓷「表」好彩

2024年即將到來，鐘表材質融合大師宇舶（HUBLOT）選用獨家研發的高科技亮彩紅陶瓷，調造出象徵熱情和充滿能量的紅色，...

品味怎麼玩？LV頂級滑雪勝地旅遊書 網路版可免費下載

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以旅行箱起家，自1998年以來持續推出City Guide城市指南系列，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。