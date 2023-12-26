夢中情鞋助攻！新年派對主打就是個「美」字

迎向新年之際，正是各式聚會與派對旺季，準備著派對戰袍時，也不要忽略了乘載全身造型協調感的鞋履整體搭配。

女人的夢中情鞋，肯定少不了一雙Jimmy Choo，品牌在2023冬季系列以「蘭花」為主題，設計以雕刻般的造型，展現單朵綻放之美。Jimmy Choo創意總監 Sandra Choi指出：「花是群聚與慶祝的象徵。 這一季，我選擇聚焦蘭花那非比尋常的輪廓，好似花之幻象，高貴而飄渺。」

蘭花作為Jimmy Choo本季的代表作，品牌運用金屬雕刻、皮革切割和刺繡等巧奪天工的技法，賦予蘭花多變的面貌，並全新打造出「滴跟」（Drop Heel），以液滴的造型靈感為基礎，巧妙捕捉了滴落瞬間的動感，詮釋大自然真實且靈動的效果。當中，ZEA高跟涼鞋融合金屬雕花和水晶露珠，搭配全新的滴跟設計，透過精湛雕刻花卉，以不對稱方式嵌入鞋面，每一雙鞋都猶如藝術品般的存在。SADIA水晶足踝帶高跟鞋延續SAEDA標誌性水晶足踝鍊扣和獨特水晶掛墜，更彰顯女性腳踝的美麗姿態。

紅毯戰鞋代表一定有MANOLO BLAHNIK的名字，冬季系列從精緻格子網眼材質的優雅後跟鞋，到帶有佳節氛圍的紅色穆勒鞋，透過閃亮的新品為每個人帶來愉悅的選擇。本季Mr. Blahnik參考了攝影師眼中的法國蔚藍海岸、抽象藝術家的動感幾何圖形作品，以及復興過往檔案的標誌性風格，帶來獨特的創作，體現在色調、摺皺，以及類似小裝飾擺件的玩味圓形裝飾上，如流蘇和繩結等。經典的HANGISI系列鑽扣高跟鞋、平底鞋裝飾著施華洛世奇水晶方釦，冬季系列推出漂亮的淡雅色調和華麗的蛋白石扣。

義大利精品鞋履品牌AQUAZZURA帶來經典「Bow Tie系列」，鞋跟設計運用象徵甜美的蝴蝶結，包含Bow Tie Ballet和Bow Tie Pump ，色系以經典的黑色和胭脂橘色為主，提倡簡單的穿搭即能呈現女性唯美樣貌。「Bow Tie Ballet 」是創辦人兼設計總監Edgardo Osorio在 AQUAZZURA重要的作品之一，他致力於打造最時尚、性感的平底鞋，一雙設計得體的平底鞋，猶如高跟鞋一樣別緻，讓女人可以從白天穿到黑夜。「Bow Tie Pump 」則是一雙呈現女性氣質最佳狀態的經典鞋履，以高跟鞋詮釋出雅緻性感的設計。