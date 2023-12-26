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福豚化入湯中「萌到捨不得開火」！關西六福莊創新話題
幾波寒流報到，「吃鍋」成了全民運動。關西六福莊搶進暖鍋話題，讓遊客們看著福豚隨著鍋底加熱慢慢融化至湯中，超吸睛的無辜萌樣，遊客狂喊「讓人捨不得開火」。風味湯底有很有料，分別有仙草雞湯、豚骨高湯、醃篤鮮、酸菜白肉。
此外，火鍋肉品也不馬虎，選自日本極上A5和牛、美國雪花牛、松阪豬一次全上大滿足；搭配飯店旁淺山農場自產時令蔬菜新鮮直送。冬季限定價格2,180+10%(原價2,680元+10%)，加購龍蝦599元(每組限加購一隻)。
關西六福莊同步推出冬天限定「福豚泡湯趣主題房」住宿優惠，入住期間自即日起到12/31，住房專案價13,500+10%，雙人入住可愛的剛果福豚客房，專案內含翌日活力早餐，晚餐安排「福豚主題鍋物盛宴-極上A5和牛雙人套餐」，住房期間還可以無限次暢遊六福村，以及體驗福豚生態導覽，每房再加贈福豚主題房禮物包。相關資訊可洽：02-6616-6521或至官網查詢。
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