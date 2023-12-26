福豚化入湯中「萌到捨不得開火」！關西六福莊創新話題

幾波寒流報到，「吃鍋」成了全民運動。關西六福莊搶進暖鍋話題，讓遊客們看著福豚隨著鍋底加熱慢慢融化至湯中，超吸睛的無辜萌樣，遊客狂喊「讓人捨不得開火」。風味湯底有很有料，分別有仙草雞湯、豚骨高湯、醃篤鮮、酸菜白肉。

此外，火鍋肉品也不馬虎，選自日本極上A5和牛、美國雪花牛、松阪豬一次全上大滿足；搭配飯店旁淺山農場自產時令蔬菜新鮮直送。冬季限定價格2,180+10%(原價2,680元+10%)，加購龍蝦599元(每組限加購一隻)。