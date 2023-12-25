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屯京拉麵公布新菜單！招牌品項漲到360元 網嘆：貴死了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「屯京拉麵」以道地東京豚骨醬油拉麵著稱。圖／摘自屯京拉麵粉專
「屯京拉麵」以道地東京豚骨醬油拉麵著稱。圖／摘自屯京拉麵粉專

「貴死了，以後可能半年才會來吃一次了！」來自日本東京、今年2月才調漲過價格的知名連鎖拉麵品牌「屯京拉麵」，今天在臉書粉專公布新菜單，價格幾乎全盤調漲，其中最具代表性的人氣「超值東京豚骨拉麵」，自325元漲至360元，引發網友譁然。

「屯京拉麵」是進軍台灣的日本拉麵店中，得到眾多粉絲青睞的人氣拉麵之一，也曾是日本旅遊達人林氏璧「心目中曾經的台北第一名拉麵」。不過近幾年來，漲價風波不斷；「超值東京豚骨拉麵」今年2月已經1碗飆至325元，引來網友嘲諷「比日本還貴」，當時就有熟客表示，「從260、280、295、325，我還真的是老客戶見證通膨。」

不料才經過短短10個月，「屯京拉麵」就在告別2023年的前幾天再漲一波。不但「超值東京豚骨拉麵」漲到360元，「超值豪華味噌拉麵」也從400元一口氣漲到455元，部分小菜也漲了10～20元。

「屯京拉麵」是1992年創立於東京池袋的道地東京豚骨醬油拉麵，2011年9月首度登陸台灣，目前全省有9家分店，每日自家製作並手工鬆揉的中粗捲麵條，搭配上每日由店舖現熬的豚骨湯頭，並佐以特製秘方醬油提煉甜味，讓麵條香氣與鮮美湯汁交織孕育出絕妙口味。

針對本次漲價，屯京拉麵尚未說明原因，但在今年2月漲價時，官方粉專小編也跳出來留言吐苦水：「12年來我們被各個廠商漲價漲到自己也無語，相信您是明理的！尤其是在這疫情的3年當中，各式各樣的原物料上漲、敝司已竭力盡能與各廠商交涉價格了。小編也見證到通膨的厲害了。」

「屯京拉麵」今天在臉書粉專公布新菜單，價格幾乎全盤調漲。圖／摘自屯京拉麵粉專
「屯京拉麵」今天在臉書粉專公布新菜單，價格幾乎全盤調漲。圖／摘自屯京拉麵粉專

拉麵 漲價

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