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蟬聯台中10大伴手禮 歐客佬老闆爽喊連3天「買1送1」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
歐客佬精品咖啡獲今年台中10大伴手禮「金口碑獎」。圖／歐客佬咖啡提供
歐客佬精品咖啡獲今年台中10大伴手禮「金口碑獎」。圖／歐客佬咖啡提供

台中市10大伴手禮得獎名單出爐，歐客佬精品咖啡蟬連「金口碑獎」。歐客佬執行長王信鈞表示，為歡慶連5年得獎、回饋消費者支持，適逢14周年慶，除原周年慶優惠，再加碼推出農場、精品咖啡豆、精品掛耳咖啡「買1送1」，即日起至12月24日止，連3天超值回饋，優惠不手軟。

台中市10大伴手禮舉辦至今15屆，涵蓋傳統糕餅、各式飲品、創新烘焙、生活小物等；今年10大伴手禮報名商家逾200家，經過多關評選、網路票選與12月9日及12月10日兩天現場上萬民眾票選，得獎名單出爐，歐客佬精品咖啡奪得「金口碑獎」。

業者說明，歐客佬連鎖咖啡2009年成立，總公司在台中，首年即報名參加台中10大伴手禮評選，已連5年得獎。往年不論「首獎」、「金口碑獎」、「最佳現場人氣獎」，歐客佬都是包辦獎項的大贏家。

業者表示，，連年來現場民眾支持是最具體的呈現；歐客佬持續參與競標、各項世界咖啡賽事、世界各國咖啡莊園的競標之外，也長期與哥斯大黎加、巴拿馬當地小農建立起「直接與小農」的採購體系，讓咖啡小農能得到合理的利潤；多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，是目前擁有全世界咖啡品項最多的商家。

歐客佬精品咖啡獲今年台中10大伴手禮「金口碑獎」。圖／歐客佬咖啡提供
歐客佬精品咖啡獲今年台中10大伴手禮「金口碑獎」。圖／歐客佬咖啡提供
歐客佬精品咖啡獲今年台中10大伴手禮「金口碑獎」。圖／歐客佬咖啡提供
歐客佬精品咖啡獲今年台中10大伴手禮「金口碑獎」。圖／歐客佬咖啡提供

咖啡 伴手禮 周年慶

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