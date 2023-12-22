天冷就是要吃辣！燃太郎PK辛拉麵 辣拉麵間的巔峰對決誰勝出？

不少人喜歡到美式賣場好市多（Costco）進行採購，一次就能買到各式各樣的食物，其中拉麵更是深受大家喜愛，除了方便之外，口味也越來越多樣化。肚子餓的時候來上一碗，彈牙順口的麵體沾著爽口辣味十足的麵湯，吃進口裡大大滿足。



「燃太郎」異軍突起

隨著天氣逐漸轉涼，在家吃上一碗暖胃的辣拉麵更是人生一大享受。這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查臉書好市多相關社團半年期間的網友討論，發現除了大家熟知的「辛拉麵」聲量398筆，還有另一個厲害的辣拉麵「燃太郎」異軍突起，聲量高達709筆，掀起另一波網路話題討論。

▲「辛拉麵」以及「燃太郎」在臉書好市多相關社團中討論聲量。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「燃太郎」、「辛拉麵」這兩款好市多人氣辣拉麵表現各有千秋，觀察臉書好市多相關社團討論進行分析，針對「麵體」、「烹煮時間」、「吃法」、「辣度」、「價格」等5大方向調查比較，趕快跟小編一起來看看！

▲「辛拉麵」以及「燃太郎」在臉書好市多相關社團中，針對「麵體」、「烹煮時間」、「吃法」、「辣度」、「價格」討論聲量比較。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

麵體聲量：燃太郎（76.5%）辛拉麵（23.5%）

從「麵體」方面來看，辛拉麵以及燃太郎皆使用非油炸麵條，能夠保留純粹麵條的風味，吃起來也相對來說比較沒有負擔，兩者不同之處為，辛拉麵的麵體較粗，燃太郎「辛旨辣乾細麵」則是特製的細麵，「燃太郎完全就是日本拉麵的那種細麵」、「覺得太粗的麵很像台式拉麵，細麵才有日系風」、「辛拉麵的麵體比較Q比較粗」。

吃法聲量：燃太郎（98.4％）辛拉麵（1.6％）

「吃法」方面，相較於辛拉麵單一吃法，燃太郎則有「辛旨辣乾細麵」及「豚旨辣湯拉麵」乾濕麻辣兩種吃法，引起網友關注，「日製的湯麵+乾麵的辣味組合，真的會想買來吃吃看耶」、「有兩種不一樣的吃法，真的跟其他泡麵很不一樣欸」。

烹煮時間聲量：燃太郎（87.5%）辛拉麵（12.5%）

對於趕時間或是想要快速吃到食物的人來說，「烹煮時間」也是選擇泡麵時的重點，比較兩者的官方煮法，相較於燃太郎生水沸騰，放入麵條燙煮三分鐘後即可食用，辛拉麵則需要在水滾後放入麵塊，讓大火繼續煮約4分30秒，「只要煮三分鐘就可以享用，真的超級適合晚上肚子超餓的時候當宵夜」，「想要硬到咬到麵芯的感覺，所以燃太郎煮到兩分半我就會撈起來」。

辣度聲量：燃太郎（86.7%）辛拉麵（13.3%）



許多人也喜歡在冷冷的冬天吃上一晚暖胃的拉泡麵，在提到「辣度」時，不少網友都會首先想到辛拉麵，「辛拉麵真的蠻辣的，我都加半包而已」、「辛拉麵真的很適合當宵夜」，近日也有不少網友在社團中討論燃太郎，「燃太郎真的好辣，先生本來還覺得日本的辣味能辣到哪去，結果吃完狂喝水」、「我不吃辣，但是燃太郎真的好好吃」。

價格聲量：辛拉麵（83.7%）燃太郎（16.3%）

除了拉麵本身之外，相比兩者的「價格」，辛拉麵對比燃太郎的討論聲量高出許多，尤其在好市多折扣時，會引起網友們熱議，「辛拉麵在好市多比較便宜，而且還會有折扣，超級划算」、「但燃太郎CP值其實蠻高的」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月08日至2023年12月04日。