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百貨耶誕新年期間限定！超狂Vivienne Westwood巨型土星降落信義A13

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Vivienne Westwood土星快閃台灣首站登陸遠百信義A13，特別打造一層巨型土星飛船藝術拍貼機。圖／遠百提供
Vivienne Westwood土星快閃台灣首站登陸遠百信義A13，特別打造一層巨型土星飛船藝術拍貼機。圖／遠百提供

迎接耶誕、跨年熱潮，百貨商場也多了許多期間限定玩樂趣味，現在，Vivienne Westwood標誌性的土星降落信義商圈，Vivienne Westwood土星快閃台灣首站登陸遠百信義A13，特別打造一層巨型土星飛船藝術拍貼機，除了華麗時髦的外觀超吸睛之外，內裡還藏有一台潮流拍貼機，加入品牌官方LINE好友即可獲得免費拍貼序號，A13快閃僅到1月2日，接著巡迴至台中與高雄。另外，新光三越信義新天地A9一樓平台也有「極光幸運屋」與拍貼機，只要持新光三越App會員就能免費美拍。

新光三越台北信義新天地現在最夯排隊新櫃話題，包括位於A11的台灣首家「寶可夢中心」與法式精品甜點「PIERRE HERMÉ」全台獨家快閃，自開幕日起天天都是排隊人潮不斷。新光三越台北南西店則有排隊夯櫃「CASETiFY」新櫃進駐三館一樓，也是繼新光三越A11後，台北第二間CASETiFY STUDiO品牌概念店。南西店主題快閃店則有即日起至元旦在一館9樓的「K-FEVER韓國文創商品限定店」，學生族交換禮物這裡最好買；「侏儸紀公園30周年紀念-主題展商店」即日起至1月14日在新光三越台北南西店一館9樓活動會館登場。美食快閃包括：人氣糕餅點「不二糕餅」、「WA！COOKIES」即日起至1月2日可以在南西一館B2F找到。

史努比與LINE FRIENDS兩大人氣IP現在都在高雄夢時代展開快閃企畫，迎接耶誕、跨年熱潮。「史奴比&好友POP-UP STORE」全新主題、龍年首站就在高雄夢時代，即日起至1月21日於統一時代百貨高雄店一樓可見到2.4米高巨型史奴比抱胡土托充氣公仔、史奴比張開手迎賓公仔，以及1950年代史奴比公仔迎接民眾到來；進到展區內，還有龍年限定新品，例如史奴比龍年坐姿玩偶、花生漫畫達摩龍年玩偶吊飾等，陪伴粉絲一起迎接新年。

開展期間迎來耶誕節，今日起至12月24日夢時代會員於展場單筆消費發票金額滿999元並持夢時代App活動券，即可兌換限量史奴比周邊贈品(每會員帳號限換一份、贈完為止)；元旦將推出限量113個的龍年玩偶吊飾優惠價每個113元(每人限購一個、售完為止)；此外，2024年1月5日至1月10日夢時代會員憑夢時代APP活動券並於展場單筆消費發票金額滿999元即可現抵100元(限量200份兌完為止)。

延續年初LINE FRIENDS WORLD的熱潮，年末帶來全新minini快閃店，即日起至1月21日在夢時代8樓登場，由浪漫小青蛙lenini為代表，將今年初於韓國登場的LUCKY HOUSE復刻高雄。minini與BT21攜手，現場將設置4公尺高的MEGA lenini 與MEGA RJ，快閃店亦會有Winter lenini系列單品首次於實體通路販售，還有「BT21 × FRAGMENT」獨家合作。

新光三越信義新天地A9一樓平台「極光幸運屋」與拍貼機，只要持新光三越App會員就能免費美拍。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地A9一樓平台「極光幸運屋」與拍貼機，只要持新光三越App會員就能免費美拍。圖／新光三越提供
新光三越A11法式精品甜點「PIERRE HERMÉ」全台獨家快閃，買氣驚人、自推出後排隊人潮沒斷過。記者江佩君／攝影
新光三越A11法式精品甜點「PIERRE HERMÉ」全台獨家快閃，買氣驚人、自推出後排隊人潮沒斷過。記者江佩君／攝影
新光三越A11台灣首家寶可夢中心自開幕後，仍是每天需排隊狀態。記者江佩君／攝影
新光三越A11台灣首家寶可夢中心自開幕後，仍是每天需排隊狀態。記者江佩君／攝影
台北第二間CASETiFY STUDiO品牌概念店進駐新光三越南西三館一樓。圖／品牌提供
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史奴比&好友POP-UP STORE即日起至1月21日於統一時代百貨高雄店一樓推出。圖／夢時代提供
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LINE FRIENDS於夢時代8樓帶來全新minini快閃店快閃店，首次在台登場。圖／夢時代提供
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統一時代百貨 快閃 土星

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