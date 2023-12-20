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經典手路菜、高顏值伴手禮 新光三越春節禮品一次搞定

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越春節禮品有高比例初登場、獨家選品，不用出國在新光三越就可盡情購入。圖／新光三越提供
新光三越春節禮品有高比例初登場、獨家選品，不用出國在新光三越就可盡情購入。圖／新光三越提供

過年一向被視為大日子，加上2024龍年即將到來，新光三越春節禮品陣容照例用心選品張羅，嚴選進150款來自台灣各地與世界各國年節好禮，當中獨家品項60款、占41％；初登場品項130款、占比高近9成，年年充滿新意與驚喜，整本禮品手冊可說有9成以上比例都是新光三越沒有的櫃，都是特別為選品特蒐與洽談的組合，也只有春節預購期間在新光三越才能買得到。

過年最重要的環節就是圍爐，新光三越每年年菜主題都特別下功夫談出獨家組合，包括：明年正逢台南建城400年，新光三越聯手台灣文學館推出「台灣文學家宴」一次集結台南府城米其林推薦3大餐廳—錦霞樓的蝦棗＋蟳丸、紅蟳干貝米糕、福樓的東坡肉、博仁堂的養生雞窩盅和50年南北貨老店勝義行的烏魚子。並與台灣文學作家的作品字句結合，打造最具文藝氣息的台灣圍爐宴。

還有召集台灣四大總舖師－黃景龍、阿隆師、阿輝師、阿微姊推出經典手路菜，還有來自雲林虎尾老字號的辦桌菜「明鳳食寓」推出古早味台菜，蔬食者也有「祥和蔬食」等各種美味團圓年菜、一次輕鬆搞定。

伴手禮的部分也很有看頭，新光三越統計2023熱銷伴手禮，前兩名都被日本伴手禮包辦，看好國人熱愛日本、異國人氣伴手禮，今年新光三越一口氣引進日法6大首度登台話題與人氣兼具的伴手禮，包括正在新光三越A11推出快閃店、期間天天排隊的法國精品馬卡龍「Pierre Hermé綜合禮盒」（限量）；由大阪多家和菓子名店聯手響應2025年世界博覽會，打造全新大阪甜點伴手禮企劃「大阪ええYOKAN羊羹禮盒」。

沖入熱水就可以品嚐日本職人傳承130年美味、可愛與視覺感兼具的「久右衛門鯛魚最中高湯」；特別以龍年為靈感推出「金澤萬久金箔蜂蜜蛋糕金龍造型限定款」金龍造型蜂蜜蛋糕不僅應景，也富有食的樂趣，送禮肯定掀起話題。此外還有多款人氣日本伴手禮都將在新光三越限定初登場，讓消費者免出國，在台灣就能盡情選購享受獨家美味。

新光三越預估今年春節禮品手冊業績可達1.2億，12月21日起可於新光三越各分店、新光三越App、電商平台skm online預購。

新光三越春節禮品備好經典台味年菜、話題伴手禮，12月21日起可於新光三越各分店、新光三越App、電商平台skm online預購。圖／新光三越提供
新光三越春節禮品備好經典台味年菜、話題伴手禮，12月21日起可於新光三越各分店、新光三越App、電商平台skm online預購。圖／新光三越提供
金澤萬久金箔蜂蜜蛋糕金龍造型限定款推薦價880元。圖／新光三越提供
金澤萬久金箔蜂蜜蛋糕金龍造型限定款推薦價880元。圖／新光三越提供
大阪ええYOKAN大阪名府羊羹禮盒推薦價1,680元。圖／新光三越提供
大阪ええYOKAN大阪名府羊羹禮盒推薦價1,680元。圖／新光三越提供
Pierre Hermé綜合馬卡龍12入禮盒推薦價1,880元。圖／新光三越提供
Pierre Hermé綜合馬卡龍12入禮盒推薦價1,880元。圖／新光三越提供
久右衛門鯛魚最中高湯6入禮盒推薦價1,080元。圖／新光三越提供
久右衛門鯛魚最中高湯6入禮盒推薦價1,080元。圖／新光三越提供
台灣文學館家宴，內含錦霞樓的蝦棗＋蟳丸、紅蟳干貝米糕、福樓的東坡肉、博仁堂的養生雞窩盅和50年南北貨老店勝義行的烏魚子推薦價2,850元，獨家限量1000份。圖／新光三越提供
台灣文學館家宴，內含錦霞樓的蝦棗＋蟳丸、紅蟳干貝米糕、福樓的東坡肉、博仁堂的養生雞窩盅和50年南北貨老店勝義行的烏魚子推薦價2,850元，獨家限量1000份。圖／新光三越提供
新光三越嚴選經典酒家菜(圖左)青青餐廳魷魚螺肉蒜推薦價1,290元、(圖中)千味海鮮蒜苗白鯧炊粉鍋推薦價899元、丸滿台灣味手路菜餐廳嫩滑蔥油雞推薦價1,200元。圖／新光三越提供
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伴手禮 日本 台灣文學

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