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六福村飄雪囉！有變裝麋鹿、精靈和耶誕老人 入園只要499元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
六福村「童話耶誕」即起正式飄雪。圖/六福村提供
六福村「童話耶誕」即起正式飄雪。圖/六福村提供

六福村飄雪了，正宗北極耶誕老公公也已入園，園區打造全台最有耶誕氛圍的「童話耶誕世界」，在活動期間符合條件，還可享好康優惠瘋玩六福村。

從北極遠道而來的耶誕老公公，特別將童話世界搬進六福村，包含耶誕樹、耶誕小屋等裝置皆融入繽紛糖果風元素，可愛萌翻的雪人國度、糖果許願池、高聳的耶誕樹，還有空中飄下片片白雪，以及冬季最大盛典遊行「希望果實魔法書」。現場購買「耶誕禮物包」，還可獲得與耶誕老公公見面拍照的機會。

即日起至2024年1月2日，只要全身變裝麋鹿、小精靈、雪人、耶誕老人或耶誕樹等各式角色入園，即享優惠價499元(原價1,199元)。凡設籍桃竹鄉親（或身分證H、J、O者），現場出示證件購票即享599元(原價1,199元)。此外，即日起至12月31日，憑2023年出國本人登機證或電子機票，也可於現場購買優惠票699元(原價1,199元)。

白日玩樂園，夜晚則可觀賞銀河耶誕之美，關西六福莊打造絕美的「耶誕銀河走廊」，耶誕期間(12/1~2024/1/2)推出限定「耶誕銀河頌」兩人同行住房方案，專案含早餐與兩日暢遊六福村，假日入住享用牛排館專屬尊榮的「耶誕戰斧豬排套餐」，平日入住（周一～周四）享用好望角非洲主題特色餐點-塔奇鍋料理套餐二擇一，加碼再送BT21 HOPE IN LOVE台灣獨家限量紀念品，雙人同行兩天一夜9,900+10%。

六福村可與耶誕老公公和糖果精靈們在繽紛大道上歡慶耶誕派對、參加遊行，或是與精靈們近距離唱跳互動。圖/六福村提供
六福村可與耶誕老公公和糖果精靈們在繽紛大道上歡慶耶誕派對、參加遊行，或是與精靈們近距離唱跳互動。圖/六福村提供
小朋友最期待的「耶誕老公公見面會」，只要預先購買專屬的禮物包，就可與耶誕老公公拍照留念。圖/六福村提供
小朋友最期待的「耶誕老公公見面會」，只要預先購買專屬的禮物包，就可與耶誕老公公拍照留念。圖/六福村提供

六福村 老公 糖果

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