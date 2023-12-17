注意了！ 網購耶誕飾品 植物產品未經合格加工處理恐挨罰

耶誕節將至，不少民眾會上網購買耶誕樹裝飾品。農業部防檢署說，從國外購買或輸入的裝飾品，需符合檢疫規範，才可進入台灣。種子、盆栽、活昆蟲等不得任意攜帶、郵寄或快遞輸入台灣，違者最高可處3年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金。

防檢署指出，耶誕節常見民眾會購買耶誕花圈、耶誕樹及其相關裝飾品，來增添過節氣氛，但花圈及耶誕樹上的裝飾品，可能含有種子、木材、花卉等禁止輸入的產品，提醒民眾從國外購買的植物產品需經合格的加工處理，才能輸入台灣。

防檢署說，像是耶誕樹常見的毬果、枝葉，必須經過乾燥，以及染色、漂白或塗裝等加工處理；花朵、花蕾需經過乾燥處理；原木製品如木樁、柵欄等，需經過染色劑、木焦油、油漆或其他防腐處理。