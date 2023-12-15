朝聖COACH期間限定耶誕光屋！林柏宏、吳卓源帶逛 最想入手恐龍包與亮片小廢包
迎接耶誕節到來，美國時尚品牌COACH選在華山創意產業園區，打造高達6公尺耶誕樹之外， 還帶來具品牌特色的Lighthouse多彩光屋，吸引民眾駐足拍照打卡。啟用當天還找來林柏宏、吳卓源揭幕，兩人皆穿上品牌冬季服飾並搭配Holiday系列皮件，彰顯個人特色。
延續秋季「WEAR YOUR SHINE」（天生耀SHINE）的概念，COACH在華山創意產業園區，利用多達5,000顆的彩色燈泡，打造Lighthouse多彩光屋，來呼應耶誕節氛圍；而且夜間時更會有大型光雕藝術，讓造訪者沉浸於光影閃耀的魔幻時刻。現身COACH裝置開幕活動，以皮衣外套內搭亮片小洋裝的吳卓源覺得造型頹廢中帶有優雅浪漫，所搭配粉紅亮片Studio 12小包，「也適合跟朋友聚會時使用，而且比想像中能裝」。
換上新髮型的林柏宏搭配冬季正夯的「美拉德」色系Shearling領皮衣外套與燈芯絨長褲，直說「喜歡這樣的配色，而且紳士中帶有硬漢感」，還提到看完Holiday系列新配件後，最想入手Rexy恐龍包，因為「低調又可愛」。聊到即將到來的耶誕節，兩人都表示會跟家人朋友一起好好吃飯，或是「來COACH的Lighthouse多彩光屋走走，感受過節氣氛」。
除了耶誕裝置之外，COACH也同時上市Holiday系列配件，除了有Shine Collection 2.0的璀璨亮片與金色金屬光澤設計，更有全新Black Collection曜黑系列一同呈現。Shine Collection 2.0系列以手工縫製亮片於皮革金色鏡面效果，曜黑系列則穿插經典Signature緹花立體壓印等工藝，推出包括經典Tabby、Rouge、Mira和吸睛的Shape愛心與星型手袋皆推出黑色版本。
【COACH HOLIDAY佳節主題戶外裝置】
地點：台北華山1914文化創意產業園區
時間：2023年12月16日-2024年1月2日
*佳節光雕投影秀：每日下午5點至晚間9點（每一整點)
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