用服務抓緊VIP的心 麗晶精品2023業績衝向70億創新高

以服務力抓緊主顧客心的麗晶精品，業績絲毫不受出國潮影響，總結2023年度表現，反而受惠於黑卡會員成長15%、客單價成長15%與精品漲價效應，年度業績今年來到70億、成長20%，創下歷年新高，業績更較疫情前成長3倍。

發揮集團資源綜效，麗晶精品帶給VIP許多「加值服務」，像是幫忙訂國外搶手餐廳、前往VIP家中佈置主題Party，幾乎只要是VIP的要求，麗晶精品都會想辦法滿足。加上陸續導入6間各有主題特色餐廳，像是米其林一星的「Impromptu by Paul Lee」、「初魚鮨」、日本大阪米其林一星「焼鳥 市松」海外首家姐妹店「fumée」，以及米其林一星的「T+T」全新品牌「Circum-」進駐，除了吸引富二代、富三代等年輕客層造訪，主顧客也習慣在館內餐廳舉辦慶生或各種社交聚會。加上疫情三年來，品牌極致服務主顧客，主顧客向麗晶精品回饋：「去國外消費的服務反而沒有在台灣好。」自然會把錢留在國內消費。

香奈兒、愛馬仕依然是麗晶精品的雙店王，年度業績持續攀升也少不了主顧客在高單價珠寶的貢獻，麗晶精品共6間珠寶品牌，包括亞洲最大店BOUCHERON、獨家的CINDY CHAO、今年擴大新開的HARRY WINSTON，加上BVLGARI、CHAUMET、DAMIANI等品牌，業績排名幾乎都拿下全台前二名，也因為業績好，品牌大件珠寶都放在麗晶，自然客人想要的獨家款都可拿得到，今年百萬珠寶以上成交筆數也較去年成長2成。香奈兒在麗晶精品超過300坪的全台最大旗艦店，明年再擴大店型，將增加Fashion品項與VIP鑑賞空間。

展望明年，麗晶精品明年第一季有新品牌「上下Shang Xia」加入，還有法國精品甜點將進駐，將繼Lady M、椿tsubaki salon鬆餅後，再一話題甜點滿足貴婦的甜點胃。2024年度業績預計朝80億的方向前進。

麗晶精品12月15日至1月1日展開 「耶誕禮讚」購物季，推出多種門檻滿額禮回饋會員。今年首度推出精品耶誕樹，特別攜手海瑞溫斯頓Harry Winston於晶華酒店於一樓中庭打造總高近15公尺、綴滿2000顆藍球、金球的耶誕樹，華麗迎接耶誕季。