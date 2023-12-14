NOKE忠泰樂生活 聯手法國藝術家Quentin Monge 迎接佳節

以藝術策展、潮流設計、時尚選物、精緻餐飲，樹立新型態風格生活體驗典範的NOKE忠泰樂生活，陸續獲得「台灣創意力100」、「行銷傳播傑出貢獻獎」等獎項肯定。首度迎接聖誕佳節，邀請曾與 Hermes、LVMH、Apple 合作的法國插畫藝術家Quentin Monge (昆汀·蒙格) 創作全館主題圖騰，並邀請設計團隊-築內國際，共同打造一座6公尺高的雪白色「浮空聖誕樹」，結合變幻燈光，帶來璀璨的視覺饗宴。

NOKE此次邀請來自法國南部的插畫藝術家Quentin Monge (昆汀·蒙格) 合作，他擅長以簡單線條勾勒人物的各種姿態神情，而曾收到 Hermes、LVMH、Apple 等國際品牌的青睞。此次他為NOKE全新創作的本季視覺主題「慶典之舞」，結合美酒、禮物、蛋糕、花束、雪花、星光等節慶元素，展現了奔放盡興的慶祝氛圍。走近NOKE，即可看到在落地窗、空橋等多處的金色剪影。

圖／NOKE忠泰樂生活 提供 圖／NOKE忠泰樂生活 提供

歲末年終，NOKE精選館內最受注目的TOP 50禮物清單推薦，於官方社群每日發布；並祭出消費滿額回饋，滿足一站買齊的採購需求。同時，更推出「FIND NOKE」禮物盒尋寶、聖誕魔術秀、聖誕香頌三重奏、歐風市集等一連串精彩活動及引進多家潮流品牌登場，包括《rather》、選品店《ZOEYF》、《圖克圖克 歐洲在地職人選品》、露臺餐車《Domani Food Truck義式餐車》、《山海豆花》、《POLI GRAPPA》品牌快閃店...等，歡迎民眾共度洋溢藝術氣息的聖誕，詳情請上 NOKE忠泰樂生活官網 查詢。

除此之外，NOKE忠泰樂生活特別與 《THE 哆啦A夢展 台北 2023》 異業合作，NOKE忠泰樂生活會員享有預售購票再95折優惠，喜歡哆啦A夢或日本現代藝術的朋友們千萬不要錯過，優惠只到12/15為止，購票請上 udn售票網 。

FIND NOKE聖誕贈禮

Let's FIND NOKE ! 路過大直有驚喜，NOKE送好禮。自開業以來NOKE受到大家的喜愛與支持，在歲末年終之時要將這份感恩回饋給大家。即日起~12.17 NOKE將有聖誕圖騰的禮物盒隱藏在大直商圈與NOKE週邊，加上在NOKE 官方社群限動發出的線索，找到禮物盒、掃碼即可獲得好禮驚喜。

【NOKE MARKET】聖誕歐風年末市集

● 活動地點：1F健身樹廣場

● 活動時間：12/23 13:00-20:00，12/24 13:00-19:00，12/30 13:00-20:00，12/31 13:00-22:00

新推出的NOKE市集體驗，天冷但氣氛超溫馨 ! 集合手作、溫暖小物文創品項，邊逛邊嚐特色美食。聖誕、跨年兩場不同的市集主題，與大家同歡共慶歲末佳節。

【NOKE CONCERT】聖誕香頌三重奏

● 活動地點：3F大階梯

● 活動時間：12/24 15:30-17:00

備受好評的音樂團體「香頌三重奏」，將在NOKE大階梯分享溫馨輕快的聖誕假期氣氛。歡迎約上三五好友，配著熱紅酒，聆賞聖誕香頌，讓吉他、低音大提琴與療癒女聲，讓今年的聖誕更溫馨。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康