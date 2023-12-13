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大直最Chill的美味視角 「NOKE」露台餐車每周三天限定

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
NOKE忠泰樂生活在最靠近摩天輪的3樓露台區推出「Domani Food Truck 」歐式餐車，每周五六日限定。圖／忠泰生活開發提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
NOKE忠泰樂生活在最靠近摩天輪的3樓露台區推出「Domani Food Truck 」歐式餐車，每周五六日限定。圖／忠泰生活開發提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大直NOKE忠泰樂生活在12月耶誕季仍有諸多新櫃報到，NOKE今年首度迎接耶誕節，邀請曾與Hermes、LVMH、Apple合作的法國插畫藝術家Quentin Monge創作全館主題圖騰，並邀請設計團隊-築內國際，共同打造一座6公尺高的雪白色「浮空耶誕樹」。針對耶誕、新年採購，即日起至1月7日推出全館當日累計消費滿6000元送電子抵用券200元。

耶誕節前夕，義式風格餐飲「DOMANI」推出最Chill的新餐飲形式「Domani Food Truck 」，在最靠近摩天輪的3樓露台區，擺入歐式餐車，提供現做燒烤餐點與酒精飲品，可容納近30位賓客的開放式露台，免預訂就能在離大直最近的摩天輪全景下拍攝打卡，成為耶誕節與跨年聚會新熱點。

DOMANI與「台灣美式餐車俱樂部」合作，DOMANI主廚陳星同以義大利各地區的街頭燒烤料理為主題，親自挑選食材製作餐車料理「羅馬豬肉卷」、「燒烤羊肉串」、「總匯海鮮組合」、「香草烤雞腿」，更順應台灣人的飲食喜好，將與佛羅倫斯街頭畫上等號的牛肚包製作成「佛羅倫斯牛肉包」，並提供酒精與非酒精飲料的選擇，營業時間為周五至周日中午12點至晚上9點，在餐車旁邊的露台上，設有座位區與立食長桌區，讓每個人可隨意走動交流。

加上一旁的「Bar Domani」義式餐酒館、 「Old Bridge」義式冰淇淋，也相當適合一天下班後，來這裡點杯開胃酒以及享用輕晚餐，接著再到Old Bridge與朋友分享一杯現做義式冰淇淋，為當日畫下美好句點。

位於5樓還有「山海豆花」來自日本的老闆YoShi優喜透過古法直火煮漿手法，使用台灣國產自然農法非基改黃豆，再與純水及天然深海鹽滷調配製成，打造出柔軟綿密、入口即化的豆花，一碗好吃豆花不可少的靈魂黑糖漿的蜜香，以純水、黑糖、二砂手工炒製，無化學添加物，匯集一碗純粹自然的豆花。

天母的大葉高島屋B1美食街與糕點區同時進行局部改裝，包括連鎖烘焙品牌「Gino Pasco岩島成」改裝新開幕，溫體雞精品牌「田記鮮雞精」、大成集團旗下的雞肉專賣店「吉福雞舖」12月中旬進駐，主打超大燒肉丼飯的日本牛角兄弟店「牛角次男坊」也將於12月21日開幕。即日起至12月25日在B1中央電梯前舉行喜憨兒糕點餅乾愛心義賣，義賣收入全數捐給喜憨兒基金會，邀請民眾一同共襄盛舉。此外，「添好運」預計於農曆年前進駐開幕。

今年天母SOGO首度打造6米高的大型耶誕樹增添節慶氣息，12月24日首次舉辦交換禮物，當天下午3點至4點在二樓休憩區，準備於天母SOGO購入500元(含)以上的全新禮物，就可與陌生人一起交換禮物，參加交換禮物的顧客，還有機會抽中天母SOGO特別準備的大禮iPhone 15 (128GB/藍色) 一名。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

NOKE忠泰樂生活在最靠近摩天輪的3樓露台區推出「Domani Food Truck 」歐式餐車，每周五六日限定。圖／NOKE忠泰樂生活提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
NOKE忠泰樂生活在最靠近摩天輪的3樓露台區推出「Domani Food Truck 」歐式餐車，每周五六日限定。圖／NOKE忠泰樂生活提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Domani Food Truck餐車料理包括「羅馬豬肉卷」、「燒烤羊肉串」、「總匯海鮮組合」、「香草烤雞腿」。圖／忠泰生活開發提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Domani Food Truck餐車料理包括「羅馬豬肉卷」、「燒烤羊肉串」、「總匯海鮮組合」、「香草烤雞腿」。圖／忠泰生活開發提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Old Bridge」義式冰淇淋。圖／忠泰生活開發提供
「Old Bridge」義式冰淇淋。圖／忠泰生活開發提供
「Bar Domani」義式餐酒館內部空間。圖／忠泰生活開發提供
「Bar Domani」義式餐酒館內部空間。圖／忠泰生活開發提供

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