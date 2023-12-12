LOEWE微風擴展開幕 隋棠燒聲抱病逛店 楊祐寧愛中性包

LOEWE台北微風廣場復興的專賣店重新開幕，以往僅販售皮件的店面全面擴展，更為開闊的192平方米，展售包款配件，以及全系列的男裝女裝、鞋款、小皮件、眼鏡、圍巾及披肩等。整體空間的設計以品牌創意總 Jonathan Anderson的CASA LOEWE為概念，隨處擺設的藝術品與設計師傢俱，讓人彷彿走進品味人士的家中。楊祐寧、隋棠、王陽明、邵雨薇、石知田、邱以太等人都出席了開幕活動。

楊祐寧今天身穿一款設計充滿趣味的雙層男裝大衣，共有兩種袖口設計，可以變化不同穿著方式。他笑說老婆每次買包都說男女通用，出門老伯還會幫他配好包，這次LOEWE很多中性的包款他扥覺得很適合一起使用，他還看中而牌早春與京都陶瓷工作室Suna Fujita合作一系列俏皮動物中，猶如娃娃的曼陀羅草，表示不僅能討女兒歡心，連大人都覺得童趣愛不釋手。

抱病出席的隋棠雖然失去聲音，但還是很開心地逛了一圈，「很有藝術感，很喜歡店裡的感覺！」她最喜歡容量大又能折疊的托特包Puzzle Tote，尤其喜歡亮色系的包包和配件，像這次有綴滿2000顆水鑽的閃亮高跟鞋，她就認為雖然不是日常穿搭，但特殊場合都能穿出門，絕對是必備的單品。本季還有各種顏色鮮亮的圍巾，她認為這種亮色單品搭配基本款服裝就能輕鬆創造造型的視覺亮點。

店面採用涼爽的布魯冰川藍瓷磚迎接顧客，不規則的手工陶瓷每一塊都獨一無二，是來自西班牙的Mallorca的工藝之作。充滿色彩的視覺體驗及溫暖氛圍。藝術品輕鬆地錯落在店舖四周：英國藝術家 Eliot Hodgkin 的植物素描為隱蔽的更衣空間增添氣質，南非藝術家兼陶藝家Hylton Nels的陶瓷作品「Real Pain for my Sham Friend」以淘氣的標語讓人耳目一新，德國藝術家Franz Erhard Walther的創作則體現了1960-70年代的藝術精神。