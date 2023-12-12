快訊

挨轟來鬧的…上周復航「高雄至武漢」只飛一周就停飛 南方航空曝主因

薪水慘輸37K保全！國立大學畢業生嘆「人生一片黑白」 網見職業懂了

LOEWE微風擴展開幕 隋棠燒聲抱病逛店 楊祐寧愛中性包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
隋棠出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
隋棠出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影

LOEWE台北微風廣場復興的專賣店重新開幕，以往僅販售皮件的店面全面擴展，更為開闊的192平方米，展售包款配件，以及全系列的男裝女裝、鞋款、小皮件、眼鏡、圍巾及披肩等。整體空間的設計以品牌創意總 Jonathan Anderson的CASA LOEWE為概念，隨處擺設的藝術品與設計師傢俱，讓人彷彿走進品味人士的家中。楊祐寧、隋棠、王陽明、邵雨薇、石知田、邱以太等人都出席了開幕活動。

楊祐寧今天身穿一款設計充滿趣味的雙層男裝大衣，共有兩種袖口設計，可以變化不同穿著方式。他笑說老婆每次買包都說男女通用，出門老伯還會幫他配好包，這次LOEWE很多中性的包款他扥覺得很適合一起使用，他還看中而牌早春與京都陶瓷工作室Suna Fujita合作一系列俏皮動物中，猶如娃娃的曼陀羅草，表示不僅能討女兒歡心，連大人都覺得童趣愛不釋手。

抱病出席的隋棠雖然失去聲音，但還是很開心地逛了一圈，「很有藝術感，很喜歡店裡的感覺！」她最喜歡容量大又能折疊的托特包Puzzle Tote，尤其喜歡亮色系的包包和配件，像這次有綴滿2000顆水鑽的閃亮高跟鞋，她就認為雖然不是日常穿搭，但特殊場合都能穿出門，絕對是必備的單品。本季還有各種顏色鮮亮的圍巾，她認為這種亮色單品搭配基本款服裝就能輕鬆創造造型的視覺亮點。

店面採用涼爽的布魯冰川藍瓷磚迎接顧客，不規則的手工陶瓷每一塊都獨一無二，是來自西班牙的Mallorca的工藝之作。充滿色彩的視覺體驗及溫暖氛圍。藝術品輕鬆地錯落在店舖四周：英國藝術家 Eliot Hodgkin 的植物素描為隱蔽的更衣空間增添氣質，南非藝術家兼陶藝家Hylton Nels的陶瓷作品「Real Pain for my Sham Friend」以淘氣的標語讓人耳目一新，德國藝術家Franz Erhard Walther的創作則體現了1960-70年代的藝術精神。

多次與LOEWE合作的英國紡織藝術家 John Allen，將其創作化為一系列手工編織羊毛地毯：藍色地毯靈感來自衣服白馬掛毯，綠色的地毯則刻劃了英國中部的11世紀古堡景緻。

邱以太出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
邱以太出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
石知田出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
石知田出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
檸檬黃馬海毛圍巾，13,000元。圖／LOEWE提供
檸檬黃馬海毛圍巾，13,000元。圖／LOEWE提供
Gate冰川藍小牛皮迷你款肩背包，70,000元。圖／LOEWE提供
Gate冰川藍小牛皮迷你款肩背包，70,000元。圖／LOEWE提供
南非藝 術家兼陶藝家Hylton Nels的陶瓷作品「Real Pain for my Sham Friend」，融合了奇思妙想與傳統工藝，展現了一種獨特的幽默感。圖／LOEWE提供
南非藝 術家兼陶藝家Hylton Nels的陶瓷作品「Real Pain for my Sham Friend」，融合了奇思妙想與傳統工藝，展現了一種獨特的幽默感。圖／LOEWE提供
活力藍、溫暖綠到芥末黃，平靜的霧灰混凝土搭配低調淡白蠟 木，營造出充滿色彩的視覺體驗及溫暖氛圍。圖／LOEWE提供
活力藍、溫暖綠到芥末黃，平靜的霧灰混凝土搭配低調淡白蠟 木，營造出充滿色彩的視覺體驗及溫暖氛圍。圖／LOEWE提供
Font駝色狐猴刺繡酒椰葉編織托特包，價格店洽。圖／LOEWE提供
Font駝色狐猴刺繡酒椰葉編織托特包，價格店洽。圖／LOEWE提供
英國藝術家Eliot Hodgkin的植物素描嚴謹而複雜，將科學的準確性與對日常物品和自然現象之美的觀察相結合。圖／LOEWE提供
英國藝術家Eliot Hodgkin的植物素描嚴謹而複雜，將科學的準確性與對日常物品和自然現象之美的觀察相結合。圖／LOEWE提供
早春有一系列與京都陶瓷工作室Suna Fujita合作的童趣單品。圖／LOEWE提供
早春有一系列與京都陶瓷工作室Suna Fujita合作的童趣單品。圖／LOEWE提供
德國藝術家 Franz Erhard Walther 的「Die UmmantelungschwindetderKörpernimmtdieFormauf」，作品充滿了 強大的物理性。圖／LOEWE提供
德國藝術家 Franz Erhard Walther 的「Die UmmantelungschwindetderKörpernimmtdieFormauf」，作品充滿了 強大的物理性。圖／LOEWE提供
活力藍、溫暖綠到芥末黃，平靜的霧灰混凝土搭配低調淡白蠟 木，營造出充滿色彩的視覺體驗及溫暖氛圍。圖／LOEWE提供
活力藍、溫暖綠到芥末黃，平靜的霧灰混凝土搭配低調淡白蠟 木，營造出充滿色彩的視覺體驗及溫暖氛圍。圖／LOEWE提供
楊祐寧出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
楊祐寧出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
寬闊的店面採用涼爽的布魯冰川藍瓷磚迎接顧客。圖／LOEWE提供
寬闊的店面採用涼爽的布魯冰川藍瓷磚迎接顧客。圖／LOEWE提供
LOEWE微風廣場復興館專賣店重新開幕，店面較以往更為開闊。圖／LOEWE提供
LOEWE微風廣場復興館專賣店重新開幕，店面較以往更為開闊。圖／LOEWE提供
Pebble焦糖色小牛皮肩背包，89,000元。圖／LOEWE提供
Pebble焦糖色小牛皮肩背包，89,000元。圖／LOEWE提供
王陽明出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
王陽明出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
（由左至右）邱以太、石知田、楊祐寧、邵雨薇、隋棠、王陽明出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
（由左至右）邱以太、石知田、楊祐寧、邵雨薇、隋棠、王陽明出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
Puzzle Fold 橙黃橘小牛皮托特包，59,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle Fold 橙黃橘小牛皮托特包，59,000元。圖／LOEWE提供
邵雨薇出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影
邵雨薇出席LOEWE微風廣場復興館專賣店開幕。記者李政龍／攝影

設計師 藝術家 微風 高跟鞋 西班牙 品牌

相關新聞

LOEWE微風擴展開幕 隋棠燒聲抱病逛店 楊祐寧愛中性包

LOEWE台北微風廣場復興的專賣店重新開幕，以往僅販售皮件的店面全面擴展，更為開闊的192平方米，展售包款配件，以及全系...

抹茶草莓蒙布朗、蕨餅生乳捲！京町山本屋新甜點上桌

迎接聖誕節到來，位於台北榕錦時光生活園區的「京町 山本屋」自12月18日起，也推出一系列具有冬季特色的新品，包括「抹茶草...

滿額送「咒術迴戰文件夾」！藏壽司「多蝦祭」限時登場

繼於12月8日推出「咒術迴戰」聯名扭蛋後，藏壽司自即日起推出滿額贈禮，消費滿1000元，就可獲得咒術迴戰文件夾、墊板等不...

最奢華寶可夢！奢華水晶聯名Pokémon 皮卡丘超限量

台灣掀起一陣寶可夢風潮！現在又有最潮流且奢華的寶可夢來了，奢華水晶品牌Baccarat法國巴卡拉水晶，與寶可夢攜手聯名，...

消費同時做公益 全聯友善生態商品助多種鳥類回歸

根據WEF世界經濟論壇全球風險報告，「生物多樣性的損失」是未來10年內最嚴重的全球風險第3名，僅次於「氣候行動失敗」與「...

SEIKO復刻傳奇計時碼表 限量又搭載高階機芯 訂價10萬有找不收藏嗎？

SEIKO再度以1969年首款使用垂直離合機制的自動上鍊計時碼表「SpeedTimer」為基礎，推出全新Prospex SpeedTimer計時腕表，為明年品牌創立100周年暖身，引起消費者的關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。