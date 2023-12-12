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最有品味的耶誕樹！IKEA讓你家節慶氣氛有質感又好看
耶誕節即將到來，想要家中有耶誕氛圍，但又放不下大顆的耶誕樹，該怎麼辦呢？IKEA有妙招，選出6款不同風格的耶誕樹選品，不是傳統的樹形，還能為家中打造風格又有質感的節慶感。
全新推出的STRÅLA Led裝飾桌燈，就如同耶誕樹的樹形，點亮時就有溫馨感，放在書桌或玄關旁，馬上就能營造出滿滿氛圍感，採用電池設計，可以設定每天同個時間亮燈，持續6小時。另款STRÅLA Led 裝飾燈，深具北歐極簡風格，將5個圓形燈泡以線條串接，可以當成小夜燈，放在窗邊或桌上，成為空間中的小亮點。
高67公分的VINTERFINT裝飾品，採用實心松木與金屬打造出的小型耶誕樹，不占空間還能為居家增添溫暖感，放在哪裡都適合，上面也能夠自己選擇吊飾妝點，即使過了節日，還能掛著東西，不怕耶誕節後用不到；新推出的VINTERFINT聖誕樹裝飾品，以紙製成，小巧可愛，搭配植栽等都可以營造出氛圍感。
STRÅLA Led 裝飾桌燈，圓頂形／森林，以雪花水晶球為靈感，將北歐的森林動物、耶誕小屋與禮物盒結合，亮起桌燈就有溫暖的光線照亮；最後的VINTERFINT聖誕倒數月曆，擁有24個小盒子，包含不同大小的耶誕樹、耶誕精靈與小木屋等造型，能輕鬆組裝，可在裡面放入小禮物，贈送給好友。
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