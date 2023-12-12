限時3天！燦坤獨家「蘋果雙12購物慶」iPhone 15現折5% 福利品5.3折起

年末最後一波果粉回饋季來了！燦坤驚喜宣布獨家「Apple雙12購物慶」加碼登場，即日起至12月14日為期3天祭出MacBook、iPhone、iPad等眾多優惠商品限時折扣，全台燦坤Apple專櫃限量發售中。12月14日當天晚上20:00於燦坤3C臉書粉絲團還有「蘋果之夜」直播特賣，指定款iPhone、Apple Watch福利品、AirPods Pro第2代下殺5.3折起，想升級蘋果趁現在。

即日起至12月14日前購買Apple全系列商品，即享燦坤獨家支付方案回饋，還可與舊換新估價併行折抵。選用Fula支付滿額享1250元現折優惠；持永豐信用卡消費滿額，並以UP分期2.0方式結帳，單筆可現折1212元，每卡最多回饋3次，最高回饋達3636元。12月底前刷燦坤 × 台新銀行生活聯名卡並分期，滿額再享最高2100燦坤K幣回饋；每週二/三/四刷星展信用卡分期，單筆消費滿額即回饋6%燦坤K幣。

年末升級iPhone 15就趁這一檔，新機上市再降價，指定機種全面現折5%起，包括暢銷款iPhone 15 Pro Max 256GB可現折2245元、iPhone 15 256GB則享現折2004元；iPad Pro 12.9 M2 128GB現買再省3032元。MacBook Air M2 13吋256GB直降3000元，再送市價1000元的保護貼。此外，凡於12月24日前預購最新搭載M3系列晶片的14吋、16吋的Macbook Pro指定機種，即贈市價2380元的HyperDrive 7-in-1 USB-C集線器，完成預購還保證首批取新機。