羨慕台中人！台灣首家Abercrombie & Fitch GETWAY形象店落腳Lalaport 經典麋鹿Logo、招牌香水都來了

台北也沒有！經過以過季商品門市試水溫後，美式休閒品牌Abercrombie & Fitch（簡稱A&F）終於在台中成立品牌第一家正規店，而且是繼上海、香港與廣州之後，亞太區的第四家全新「GETWAY」店型，讓消費者感受到對台灣市場的重視。

為了全新的Abercrombie & Fitch GETWAY形象店開幕，品牌亞太區總裁Steven Sare也特地來台，他談到一開始集團策略的確是想以消耗庫存為第一步，後來與負責代理的「初衣食午」團隊合作後，深感台灣市場大有可為，加上台中Lalaport購物中心適時釋出大坪數店櫃，為表重視本地市場，於是以「GETWAY」店型進駐。但為何首店不是在台北？Steven Sare也表示「品牌開店習慣從非主流商圈開始，於熟悉市場消費習慣之後，才會考慮北上或南下展店」。

台灣首間Abercrombie & Fitch GETWAY形象店進駐台中LalaPort購物中心，佔地近140坪。圖／Abercrombie & Fitch提供

一改過去沉穩風格，店裝改走輕盈、明亮特色，旨在喚起消費者隨時能從繁忙的生活中脫身，感受自在悠然的愜意生活為核心精神。因此在佔地約140坪的A&F GETWAY形象店，完整陳列了各個系列商品，包括熟悉的麋鹿Logo、裝飾品牌名稱的連帽上衣，都以全新樣貌呈現。其次，成為A&F近年主力並提升業績的洋裝、半正式單品，還有加入機能性設計，也都在店中能找到。而民眾最關心的價格，Steven Sare則說「有盡可能地貼近美國市場」；同時男裝選項略多於女裝，品牌不諱言提到，根據數據比男性消費者占比仍比女性多，因此採購時男裝款式略多一些。

為了全新的Abercrombie & Fitch GETWAY形象店開幕，品牌亞太區總裁Steven Sare也特地來台。圖／Abercrombie & Fitch提供

實際逛過之後，也不難發現A&F已擺脫款式單調，且不再強調Logo的特色，而是主打材質舒適、實穿與易搭，風格更是涵蓋到更低年齡層。習慣A&F工裝風的人也能找到經典褲款和上衣等單品，不可錯過的還有全新Nature Moose自然小麋鹿系列和Varsity Logo系列上衣，不同設計提供多種面料選擇。備受品牌消費者喜愛的香氛系列也被正式引進，店內特別規劃的陳列區域，未來更將不定期推出限定香氛等特殊款商品。

Abercrombie & Fitch GETWAY形象店，店裝改走輕盈、明亮特色，旨在喚起消費者感受自在悠然的愜意生活為核心精神。圖／Abercrombie & Fitch提供

Abercrombie & Fitch GETWAY形象店中，特別規劃香氛系列區域。圖／Abercrombie & Fitch提供

模特兒演繹Abercrombie & Fitch秋冬系列服飾。圖／Abercrombie & Fitch提供

Abercrombie & Fitch GETWAY形象店開幕，可見到裝飾品牌名稱的連帽上衣，都以全新樣貌呈現。圖／Abercrombie & Fitch提供

Abercrombie & Fitch棒球外套，5,990元。圖／Abercrombie & Fitch提供

Abercrombie & Fitch T恤，1,790元。圖／Abercrombie & Fitch提供

Abercrombie & Fitch小麋鹿系列上衣，1,790元。圖／Abercrombie & Fitch提供

Abercrombie & Fitch麋鹿Logo毛衣，3,290元。圖／Abercrombie & Fitch提供

Abercrombie & Fitch牛仔褲，5,690元。圖／Abercrombie & Fitch提供