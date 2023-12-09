愛不分國界性別！COACH香氛廣告照 真實記錄愛的模樣

愛情，是不分性別與國界，更沒有既定公式，因為愛，就是最真實的樣子，每個人的愛情也是一種獨特的態度。COACH LOVE時尚戀紅淡香精希望傳達出多元的概念，最新的COACH LOVE廣告，邀請傳奇攝影師Juergen Teller掌鏡，記錄下3對真實情侶，在紐約中央公園的真實樣貌，堅持不修圖，傳遞出美好愛情的氛圍。

在溫暖的午後，與伴侶一起到中央公園約會，手牽手漫步其中，或是互相擁抱，送上貼心禮物表達愛意，這就是COACH LOVE廣告想要傳遞出的模樣。

在攝影師的鏡頭下，以非傳統的角度以及銳利的光線捕捉情侶的身影，整體更為真實，與貼近情侶間的模樣。

COACH LOVE時尚戀紅淡香精也呈現出多元層次的活力香氛，由調香師Antoine Maisondieu操刀，以活潑香甜的野草莓開啟前調，象徵情侶間的期待見面，核心香氣以馥郁的紅絲絨玫瑰，感受約會時的愉悅心情，最後的雪松木質香，暗喻兩人間的親密小舉動，有著陣陣暖意。