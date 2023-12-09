快訊

朱立倫透露內參民調 指侯康配「2大問題」需補強

把握周末好天氣！下周「2段式降溫」 北台灣再變天

比桃機小！以軍建議180萬巴人逃往人道區 待遇極慘「沒水沒電遭襲擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛不分國界性別！COACH香氛廣告照 真實記錄愛的模樣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
COACH LOVE廣告中，攝影師真實記錄下3對情侶的樣貌。圖／鋒恩香水提供
COACH LOVE廣告中，攝影師真實記錄下3對情侶的樣貌。圖／鋒恩香水提供

愛情，是不分性別與國界，更沒有既定公式，因為愛，就是最真實的樣子，每個人的愛情也是一種獨特的態度。COACH LOVE時尚戀紅淡香精希望傳達出多元的概念，最新的COACH LOVE廣告，邀請傳奇攝影師Juergen Teller掌鏡，記錄下3對真實情侶，在紐約中央公園的真實樣貌，堅持不修圖，傳遞出美好愛情的氛圍。

在溫暖的午後，與伴侶一起到中央公園約會，手牽手漫步其中，或是互相擁抱，送上貼心禮物表達愛意，這就是COACH LOVE廣告想要傳遞出的模樣。

在攝影師的鏡頭下，以非傳統的角度以及銳利的光線捕捉情侶的身影，整體更為真實，與貼近情侶間的模樣。

COACH LOVE時尚戀紅淡香精也呈現出多元層次的活力香氛，由調香師Antoine Maisondieu操刀，以活潑香甜的野草莓開啟前調，象徵情侶間的期待見面，核心香氣以馥郁的紅絲絨玫瑰，感受約會時的愉悅心情，最後的雪松木質香，暗喻兩人間的親密小舉動，有著陣陣暖意。

瓶身採用正紅色調，搭配經典的金色設計與愛心吊飾，鼓勵每個人大膽說出愛。

COACH LOVE廣告中，攝影師真實記錄下3對情侶的樣貌。圖／鋒恩香水提供
COACH LOVE廣告中，攝影師真實記錄下3對情侶的樣貌。圖／鋒恩香水提供
COACH LOVE廣告中，攝影師真實記錄下3對情侶的樣貌。圖／鋒恩香水提供
COACH LOVE廣告中，攝影師真實記錄下3對情侶的樣貌。圖／鋒恩香水提供
COACH LOVE 時尚戀紅淡香精／90ML3,750元、60ML2,850元。圖／鋒恩香水提供
COACH LOVE 時尚戀紅淡香精／90ML3,750元、60ML2,850元。圖／鋒恩香水提供

情侶 愛情

延伸閱讀

12月限定！紫蝶光雕投影秀 高雄捷運中央公園及美麗島站璀璨登場

高雄中央公園22日起開唱 楊乃文、高爾宣等接力

台Coser控攝影師性侵 在旁男友要她「忍一忍」…女方提告下場大反轉

男星得罪攝影師遭封殺7年 吳宗憲聽出是這個節目

相關新聞

六福萬怡「自助餐吃到飽 第2人8元」！住房現享35折

為慶祝8週年，台北六福萬怡酒店自12月12日起，限時推出快閃住房裝案，豪華客房現享35折，再贈送餐飲抵用券2,000元。...

芝柏、萬寶龍、Cyrus推新款計時碼表 競逐動感一瞬

最基礎的功能，往往需要恆常的練習與研發，才能臻至完美。瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）、萬寶龍（Mo...

愛不分國界性別！COACH香氛廣告照 真實記錄愛的模樣

愛情，是不分性別與國界，更沒有既定公式，因為愛，就是最真實的樣子，每個人的愛情也是一種獨特的態度。COACH LOVE時...

貓咪珠寶盤配療癒珍珠香氛 MIKIMOTO暖心耶誕禮可網購

耶誕節在日本是表達愛意的浪漫節日，MIKIMOTO在佳節前夕，推出多款應景的珠寶作品，以及別式意義的珍貴禮品，為年末佳節...

飛行家旅行社結合牛博肆火鍋 打造高雄美食旅遊新模式

疫後拚觀光商機，飛行家綜合旅行社與牛博肆溫體牛火鍋簽定「飛牛專案」，異業結盟，未來牛博肆火鍋美食體驗將融入高雄旅遊套餐，...

精緻選品彰顯品味！SHANG XIA上下耶誕禮品有絕佳質感

巧妙結合東方工藝與西方風格的SHANG XIA上下，在即將到來的耶誕節，精選兼具品味與創新風格的禮品，彰顯出每個人獨到的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。