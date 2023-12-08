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奢華頂級的療癒感！巨星最愛VALMONT SPA進駐台北漢來

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
VALMONT SPA進駐台北漢來大飯店，提供奢華的療癒體驗。圖／VALMONT SPA提供
VALMONT SPA進駐台北漢來大飯店，提供奢華的療癒體驗。圖／VALMONT SPA提供

在疫情之後，許多人更懂得愛自己，並且能享受頂級奢華的放鬆療癒，讓SPA、香氛品牌紛紛更受到重視，來自瑞士的VALMONT SPA，有許多國際巨星的最愛，也進駐在國際頂級飯店，如巴黎Le Meurice、 紐約卡萊爾羅斯伍德飯店、東京大手町四季飯店等，而最新的VALMONT SPA進駐台北漢來大飯店，享受在都會叢林中，來自瑞士抗老莊園的奢華氛圍。

VALMONT台北漢來大飯店SPA打造出6間芳療室，提供3大主題20多種療程服務，包含臉部、身體與迷你護理療程，有著獨家的三大亮點，包括獨特的Butterfly Motion 蝴蝶手法，有如蝴蝶飛舞般的按摩手法，可以深層療癒；以及阿爾卑斯山脈舒緩的山林自然樂音，剪輯成專屬的Solfeggio音樂療法，引領進入如同冥想般的感官放鬆，最後臉部療程採用12種瑞士高效頂級VALMONT保養品，許多好萊塢明星如瑪丹娜、安潔莉娜裘莉、珍妮佛艾妮斯頓都是粉絲。

VALMONT SPA為台北漢來，也推出獨家療程，旅人舒潤肌活療程中，含有40分鐘的冰川活力生機臉部護理，使用明星商品肌密更新面膜，讓肌膚散發出鑽石光旁，60分鐘的高山能量活力身體護理，讓疲憊的旅程能夠迅速恢復元氣。

旅人舒展賦活療程有著60分鐘的頂峰抗皺丰彈臉部護理，以深層按摩手法來放鬆肌肉，搭配60分鐘的高山能量活力身體護理；煥新纖盈甦活療程則展現奢華感，100分鐘的冰雪造光煥白臉部護理搭配60分鐘的傲峰挺緻纖盈身體護理，從頭到腳能夠完美奢華。

只要預約VALMONT 台北漢來飯店SPA療程，即可享受漢來飯店5樓會員俱樂部水療設施，包含冷熱水療池、烤箱、三溫暖等設施。

VALMONT SPA進駐台北漢來大飯店，提供奢華的療癒體驗。圖／VALMONT SPA提供
VALMONT SPA進駐台北漢來大飯店，提供奢華的療癒體驗。圖／VALMONT SPA提供
VALMONT SPA有著獨特的蝴蝶按摩手法。圖／VALMONT SPA提供
VALMONT SPA有著獨特的蝴蝶按摩手法。圖／VALMONT SPA提供
VALMONT SPA進駐台北漢來大飯店，提供奢華的療癒體驗。圖／VALMONT SPA提供
VALMONT SPA進駐台北漢來大飯店，提供奢華的療癒體驗。圖／VALMONT SPA提供
VALMONT SPA採用品牌明星商品，讓身心靈全面療癒放鬆。圖／VALMONT SPA提供
VALMONT SPA採用品牌明星商品，讓身心靈全面療癒放鬆。圖／VALMONT SPA提供

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