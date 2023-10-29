這些海洋生物天生帶著一張「鬼臉」 海科館有超萌明星

下周是西洋萬聖節，國立海洋科技博物館昨天起至10月31日推出「Trick or Fish」活動，邀請民眾到潮境智能海洋館找「鬼臉」，看看這些海洋生物天生帶著一張「鬼臉」，卻可吸引民眾目光。

海科館產學交流組主任陳麗淑博士表示，海洋生物的樣貌多變，悠游在海洋如同參加一場奇幻的萬聖節派對。例如在潮境智能海洋館展示的獅子魚有著長長的鰭條，看起來彷彿身著華服帶著張牙舞爪的氣勢在水中稱霸。

蝴蝶魚則是身體扁平，色彩亮麗，最適合生活在繽紛的珊瑚礁中；海月水母半透明的身體宛如穿著隱形斗篷，輕盈地在海中跳舞。

陳麗淑表示，而在潮境智能海洋館1樓，則可看到天生帶著一張笑笑的「鬼臉」穿梭悠游在俯視缸與大洋缸，這些帶著「鬼臉」的軟骨魚家族，有鯊魚、魟魚等，如同在萬聖節登場的明星。