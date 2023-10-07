菸商表面反紙菸實推電子煙 民團：全面禁止才有效

政府盼禁菸，卻反助長民眾新型菸品使用？民團指出，先前英國及紐西蘭紛提無菸政策，卻只「做半套」，禁了紙菸卻未禁加熱菸及電子煙，不僅無法根絕抽菸問題，反讓新興菸品使用人口增加。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，為讓國人無論老少遠離菸害，或成菸商新興菸品使用者，相關單位應從禁止所有「加味菸」下手，且不只紙菸，其他菸品也應禁止。

林清麗表示，電子煙相較於傳統紙菸使用更為方便，隨手吸一口也難以被察覺，口味不僅多也沒有紙菸來得重。從英國的例子來看，雖「無菸英國」盼讓吸菸人口降至5%的目標自2004年就已確定，18年下來也讓全英原60%的吸菸人口，降低至15%與台灣13%相近。

林清麗說，紙菸的傷害幾乎眾所皆知，因此目前菸害防制的困難，則來自於菸草公司以「反對紙菸」之名，行推銷新型菸品之實。如英國及紐西蘭只禁紙菸，未禁電子煙、加熱菸等新型菸品政策，或以「宣稱減害」的電子煙替代，反導致當地青少年使用新興菸品情形氾濫，甚至出現多重尼古丁產品情形。因研究顯示青少年使用電子煙，2年內再使用紙菸的機率，將提升約3至8倍。

3月22日《菸害防制法》修法上路，針對台灣的菸害防制，林清麗指出，現階段防治目標為「幫助現有吸菸者戒菸」及「避免吸菸人口增加」2大面向，但政府菸防政策卻未有明顯推進。其中，年輕吸菸族群初使用菸品，多從不同口味的「加味菸」入門。因此除傳統菸草口味，其他如奶油、肉桂、香草等各式口味的菸品，應一律禁止，國健署不可只負面表列預告要禁果香、花香、巧克力及薄荷4口味。

林清麗表示，加熱菸上市勢不可擋，卻仍未對加味菸進行公告，質疑業者該如何申請，又該如何開放，呼籲政府政策應有先後及一貫性。同時林清麗也建議，各式加味菸口味眾多，若相關單位有其他考量，可透過「禁止任何其他添加風味」進行加註，維護國人及青少年族群健康，遠離菸害。