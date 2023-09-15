2023遠東百貨中秋選品 總經理徐雪芳帶隊嚴選200品牌入列

遠百總經理徐雪芳(圖中)帶領團隊(右起)財務長湯治亞、營運長林彰豐、企劃長劉志成、超市餐飲部協理陳佑任共同嚴選優質中秋禮品 給消費大眾。 圖／遠百 提供

遠東百貨2023中秋選品 總座親自帶隊嚴選200品牌入列

人間至味是團圓，這也是象徵月圓人團圓的中秋節，被大眾喜愛與重視的原因。中秋佳節主角自然是月餅，遠東百貨2023「中秋禮品特輯」延續傳統精神，在遠百總經理徐雪芳帶隊號召下，嚴選200家品牌優質商品大集合，今年特輯含括四大特點：精巧討喜、跨界組合、健康自然、可愛當道，讓消費者無論自用、送禮都可一本滿足、一站購足。

遠百徐雪芳總經理(左二)、甜音精靈紫庭(左三)與網紅屁孩Ryan(左一)為大家推薦遠百嚴選中秋禮盒。 圖／遠百 提供

★遠百推薦月餅、禮盒

台北香格里拉｜紫氣東來月餅禮盒

傳統廣式月餅是不少人心中的過節儀式感。口感柔軟油潤的傳統廣式月餅外皮，包裹著主廚精心研發的內餡，有甜而不膩蓮蓉餡搭配特選松子；大香菇以松露油炒香後揉進白豆沙餡，撒上低鈉鹽之花進行烘烤；豆沙餡拌入手炒黑糖，包入香Q白玉增加口感。蓮蓉松子、松露鹽之花、黑糖白玉各2顆，6入建議售價880元。

台北香格里拉-紫氣東來月餅禮盒。 圖／遠百 提供

台南香格里拉｜靚月經典桃山皮月餅禮盒（遠百獨家）

創新口味推出炭焙地瓜白玉、焙茶堅果、酒香紅茶蔓越莓、老奶奶檸檬，屬於較大個兒頭的月餅，每個月餅約125 g，4入建議售價1,388元。

台南香格里拉-靚月經典桃山皮月餅禮盒（遠百獨家）。 圖／遠百 提供

半島酒店｜迷你名茶奶黃月餅

香濃熱茶和醇香月餅一直都是天作之 合，茶甘入湯，氣韻悠長，與月餅 恰如其分的甜味相得益彰。半島酒店 迷你名茶奶黃月餅呈獻兩款口味各3 入，荔枝紅茶與半島早餐茶的奶黄 月餅，味道饒富趣味 。6入建議售價 1,520元。

半島酒店-迷你名茶奶黃月餅。 圖／遠百 提供

晶華酒店｜「賞月」寶島名物桃山月餅禮盒

首度以麻糬增添口感，主打日式桃山餅皮特色的賞月禮盒，內餡融入台灣地方特色水果，推出玉井芒果麻糬、冬山芭樂麻糬、麻豆白柚麻糬三種口味，再搭配咖啡冠軍興波咖啡掛耳包一起搭配品味，內含日曬、水洗各3包。月餅三種口味各2入，6入建議售價1,680元。

晶華酒店-「賞月」寶島名物桃山月餅禮盒。 圖／遠百 提供

台北萬豪酒店｜「萬月」流芯月餅禮盒

內含香橙巧克力流芯月餅、芋頭奶黃流芯月餅、金萱芝麻流芯月餅，每種口味各3入，9入建議售價1,180元。

台北萬豪酒店-「萬月」流芯月餅禮盒。 圖／遠百 提供

SweetChen｜金箔蛋黃酥禮盒

蛋黃酥近年成為中秋節新寵。打開這款蛋黃酥禮盒，十足耀眼吸睛，外皮以手工貼上整片食用金箔，就像一顆顆碩大金蛋，貴氣逼人、送禮絕對體面。內在有澄黃濕潤鹹鴨蛋黃鑲嵌其中，奶油烏豆沙餡甜度自然，可說是最有華麗感蛋黃酥，9入售價3,980元。

SweetChen-金箔蛋黃酥禮盒。 圖／遠百 提供

YOKU MOKU｜中秋限定原味雪茄蛋捲20入

來自日本東京，以招牌的雪茄蛋捲聞名，中秋限定禮盒設計，描繪玉兔彼此追逐於月下芒草中，為靜謐的秋夜增添活潑氣息。在日本，芒草具重要且特殊意義，也是趨吉避凶的吉祥植物，在吉祥寓意下，蘊藏著送禮者的祝福。原味雪茄蛋捲20入，建議售價920元。

YOKU MOKU-中秋限定原味雪茄蛋捲。 圖／遠百 提供

加賀屋｜仲秋翫月

嚴選源自日本的「桃山餅皮」，屬於日本和菓子的一種，採用白鳳豆沙佐以蛋黃、牛奶等秘制調配而成，以甜而不膩、少油低熱量為特色，今年別出心裁將廣式月餅加入禮盒中。桃山餅皮口味有：白玉焙茶，柚香美好、金秋波羅；廣式餅皮口味有：香芋核桃、紫薯果仁、黃金地瓜，玉露茶包3入、浸泡式咖啡包3入，建議售價1,380元。

加賀屋-仲秋翫月禮盒。 圖／遠百 提供

TWG Tea｜天燈頌願茗茶月餅禮盒

月餅與茶是絕配，奢華茶葉品牌TWG Tea將兩者融入結合，富含莓果香氣的銀月綠茶，搭配TWG Tea獨家製作的兩款茶香月餅。茶香月餅2入搭配銀月綠茶，建議售價1,750元。

TWG Tea-天燈頌願茗茶月餅禮盒。 圖／遠百 提供

山海饌｜黑松露鳳梨酥禮盒（全素）

引領純植物甜點風潮的GREEN BAKERY，以純植物的配方，演繹台灣代表性的鳳梨酥，加入珍貴的法國黑松露，讓您送禮更享心意． 6入580元、12入1160元

山海饌-黑松露鳳梨酥禮盒。 圖／遠百 提供

Fika Fika Cafe｜中秋精品咖啡掛耳餅乾禮盒（遠百獨家）

內含台東東勢云端綠色農場咖啡掛耳組2入/盒共2盒 、南投國姓向陽咖啡咖啡掛耳組2入/盒共2盒，搭配法芙娜巧克力堅果、法式奶油餅乾各1盒，建議售價880元。

Fika Fika Café-中秋精品咖啡掛耳餅乾禮盒。 圖／遠百 提供

★即日起至10月1日「中秋禮品專輯」在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在6樓FET專櫃)。購買兩件以上享9.5折優惠。

全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」遠百信義A13 02-77500888 分機8222板橋大遠百 02-77054205 分機8802板橋中山店 02-89525678 分機8275遠百桃園店 03-3359811 分機3302遠百竹北店 03-6223168新竹大遠百 03-5233121 分機6502台中大遠百 04-37022168 分機3222遠百嘉義店 05-2365137 分機8222台南大遠百 06-2098999 分機6606高雄大遠百 07-3386168 分機6646遠百花蓮店 03-8355588 分機8860

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