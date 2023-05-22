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新美式義大利餐廳PASTA&CO.慶周年 全新菜色翻玩混搭

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
手扒紐約式臘腸雞肉披薩。圖／PASTA&CO.提供。
手扒紐約式臘腸雞肉披薩。圖／PASTA&CO.提供。

座落於台北市松江南京商圈、在疫情中毅然開幕的新美式義大利餐廳PASTA&CO.本月喜迎開幕周年，除全天候開放用餐並提供外帶早餐外，更推出多款由創辦人暨主廚主廚呂學明（Timothy）所打造的全新創意菜色。

「我的餐點永遠不是真正道地的美國風味，而是加了點台灣的故事。」PASTA&CO.創辦人暨主廚主廚呂學明表示：「我非常喜歡分享自己的生活體驗故事，把我生命中認為好吃的東西，透過觀察消化後與想法創意結合。」

呂學明出生、成長於美國紐約，累積紐約多家米其林星級餐廳的歷練，擅長融合各國不同的文化及風味元素。在這次的新菜色當中，也融入各國元素，不但有中式饅頭、台式炒麵、法式牛肉韃靼，更有美式披薩、日式美乃滋、義大利酒醋。

「蒜味布里歐手撕麵包」將手工的布里歐麵包，一坨坨的放在烤盤上，淋上蒜頭、初榨橄欖油、巴西里再搭配顆粒番茄醬，放在鑄鐵鍋發酵後再進烤箱，烤完後刷上金黃色的蛋液，再撒上海鹽。

「紫色鬱金香義大利麵」採用紅包心菜打成的紫色醬汁，再以雞蛋、 杜蘭粉、00粉、甜菜根粉做成的麵團慢慢手工揉作成鬱金香造型的義大利麵，加上初榨橄欖油、蒜、grana padano起士，猶如盤中藝術品。

此外還有「手扒紐約式臘腸雞肉披薩」、「主廚特製培根蛋奶胡椒炸小饅頭」、「黑松露起士燉飯球」、「招牌紐約客牛肉塔塔」，成為一道又一道有趣且迷人的料理組合。

PASTA&CO.創辦人暨主廚主廚呂學明（Timothy）。圖／PASTA&CO.提供。
PASTA&CO.創辦人暨主廚主廚呂學明（Timothy）。圖／PASTA&CO.提供。
紫色鬱金香義大利麵。圖／PASTA&CO.提供。
紫色鬱金香義大利麵。圖／PASTA&CO.提供。
蒜味布里歐手撕麵包。圖／PASTA&CO.提供。
蒜味布里歐手撕麵包。圖／PASTA&CO.提供。

義大利 紐約

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