達人教玩！日本環球影城認證OMO Ranger亮相　中文也通

想要達人教你如何玩「日本環球影城」嗎？「OMO7 大阪by星野集團」（簡稱OMO7 大阪）本次與日本環球影城合作，於飯店內推出日本首支「日本環球影城認證 OMO Ranger（周邊嚮導）」。經由日本環球影城認證的OMO7 大阪工作人員，可以提供各式各樣的影城遊玩小撇步，甚至還將舉辦專屬講座，分享伴手禮指南、拍攝網美照最佳地點等資訊，讓民眾更能深入遊玩日本環球影城，也能感受大阪的熱情與魅力，而且講中文也能通。

星野集團旗下的OMO系列飯店，主打是發現城市新魅力的都市觀光型飯店。其中位於大阪新今宮的「OMO7 大阪」自2022年4月開幕至今，是OMO系列中最高等級的飯店。為了讓旅人能夠擁有不同的旅遊體驗，OMO規劃有「OMO Ranger」服務，藉由各具不同專長的工作人員擔任導遊角色，提供旅客多樣化的服務。

此次由日本環球影城×OMO7 大阪首次聯手合作打造的「日本環球影城認證 OMO Ranger」，是從OMO7 大阪內部員工進行選拔，並且再經過日本環球影城進修，取得官方認證。不僅身上配戴有專屬的徽章，也能提供各式各樣有關日本環球影城的資訊與答案。未來這些「日本環球影城認證 OMO Ranger」會在OMO7 大阪的公共空間「OMO Base」出沒，不論是主題區域的攻略、美食、伴手禮等相關疑問，都能給予旅客解答，甚至還有鮮為人知的珍貴情報，均為免費服務。

為了慶祝首批「日本環球影城認證 OMO Ranger」出爐，5月10日於OMO7 大阪也舉辦盛大的公開儀式。本次成功獲得認證的3位OMO Ranger，有包括學生時期就在日本環球打工的員工，也有一年入園超過百次的狂熱粉絲，其中來自台灣的鞠淳喩，更是可以提供中文的服務，讓來自台灣的房客也能輕鬆互動。

除此之外，自5月12日起，OMO7 大阪也將針對房客舉辦「不聽就虧大了！OMO Ranger的日本環球影城講座」。傳授由日本環球影城認證OMO Ranger實際在園區驗證過的「網美照」拍攝方法，或是以影城迷觀點嚴選出的園區伴手禮等多種遊玩資訊。OMO7 大阪還安排髮箍、帽子等30種日本環球影城的配件商品，讓旅客在飯店也能享受遊園樂趣。此外，房客也可在飯店內直接購買影城入場券，省去現場排隊的時間。