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暑假也適用！瑞穗天合72小時快閃優惠 加碼兒童免費
瑞穗天合國際觀光酒店提前搶攻夏日出遊商機，5月9日至5月12推出72小時限定快閃優惠，雙人房一泊二食平日10,500元起，加碼贈送1位12歲以下兒童免費入住，非暑假期間入住可享2位兒童免費，每房再贈寶格麗洗沐用品兩件組。快閃優惠訂房適用於2023年9月28日前入住。
快閃優惠適用房型包括城堡精緻客房、兩張大床的城堡溫馨家庭房、莊園溫馨家庭房、莊園豪華家庭房，另有獨棟的Villa格蘭雅緻別墅，以及設有旋轉溜滑梯、小朋友指名度最高的親子溫馨家庭房，多種房型符合不同客群的出遊需求。
快閃72小時限定優惠於5月9日早上10點開放網路和電話訂房，至5月12日上午10點截止，優惠除了贈送兒童免費入住，再加碼周五、周日或連續假日前後等酒店定義的旺日不加價，周六每房每晚加價2,000元，大假日每房每晚加價3,500元。
瑞穗天合國際觀光酒店最受歡迎的金色水樂園，佔地超過兩千坪，室內戶外108池提供瑞穗在地溫泉黃金湯以及各式不同功能的冷熱水池，還有兩座旋轉滑水道、飄飄河、氣泡按摩床等戲水區。另外，也有兒童超跑俱樂部、旋轉木馬、跑跑甩尾車等陸上遊樂設施，豐富的玩樂行程和歐風城堡外觀，也讓酒店被譽為「台版迪士尼」。可於指定日期透過官網或電話訂房：02-8978-6688。
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