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魷魚遊戲導演設計秀場！LV 2023早秋女裝首爾封橋千人大秀 經典DNA解構再現

聯合報／ 特派記者錢欽青／首爾採訪即時報導
LV 2023早秋女裝大秀，在首爾的「潛水橋」封橋舉辦。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，在首爾的「潛水橋」封橋舉辦。圖／LV提供

繼今年初，以草間彌生巨型人像雕塑與五彩波點橫掃全球目光、社群海量洗版後，精品龍頭路易威登再度出招，在首爾「潛水橋」封橋舉辦2023早秋女裝大秀，還找來「魷魚遊戲」的導演黃東赫，擔任這次的秀導與場景設計師。除了在LV的社群媒體直播，也同步在首爾多處戶外巨型螢幕上直播這場史上觀眾最多的大秀。

LV 2023早秋女裝大秀在首爾的「潛水橋」封橋舉行。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀在首爾的「潛水橋」封橋舉行。圖／LV提供

春寒料峭的漢江畔，潛水橋路面化為天然伸展台，LV邀來數十位明星與品牌好友，包含威爾史密斯的太太潔達史密斯與兒子傑登史密斯，克羅伊摩雷茲、艾莉西亞薇坎德、木村光希，以及地主國一眾韓星如太妍、裴斗娜、李聖經、李惠仁、宣美、「魷魚遊戲」的男二魏嘏雋等，還有中國大陸的金晨、龔俊、香港的林嘉欣，台灣代表則是時尚網紅莫莉與李涵。

海浪的投影將整個空間化為水光交融的浮光幻影，嘹亮的男子吟唱劃破寂靜，因「魷魚遊戲」爆紅的超模鄭浩妍率先從橋左邊隧道邁出開秀，四十餘位宛如時空旅人的模特兒，展示了女裝藝術總監Nicolas Ghesquière對過去十年創作的重新思考與演化。

LV 2023早秋女裝大秀，將品牌經典元素重新翻玩再現。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將品牌經典元素重新翻玩再現。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，看秀嘉賓韓星李聖經。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，看秀嘉賓韓星李聖經。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典鞋款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典鞋款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將品牌經典元素重新翻玩再現。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將品牌經典元素重新翻玩再現。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，在首爾的「潛水橋」封橋舉辦。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，在首爾的「潛水橋」封橋舉辦。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，看秀嘉賓好萊塢明星艾莉西亞薇坎德。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，看秀嘉賓好萊塢明星艾莉西亞薇坎德。圖／LV提供

Nicolas將品牌的典型輪廓和經典皮件以與時俱進的手法重新翻新，重塑縐紗羊毛、粗毛呢、人造皮草、花卉印花的刺繡等材質，軟質手提Atlantis包、瑪麗珍鞋、網球鞋、軍靴和羅馬鞋，Monogram金屬花朵和包扣鎖頭組成的腰帶，也都以新面貌捲土重來。選擇在「潛水橋」辦秀，象徵本季連結了過去、現在、未來的LV。對於品牌粉絲來說，每一件都有著熟悉的元素，但又以嶄新的風貌呈現，也符合「早秋」通常實穿的慣例，極容易入手。

大秀的尾聲，模特兒在橋邊噴水柱營造的噴泉燦爛美景中，齊行回到左邊隧道，Nicolas出來謝幕，結束了這場LV史上人數最多的1680位觀眾的大秀。秀後派對也是非常精彩，集團香檳無限暢飲，DJ秀後迎來韓國女團Le Sserafim活力演出，壓軸是傑登史密斯帶來一連串金曲。

LV 2023早秋女裝大秀，將經典包款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典包款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，看秀嘉賓好萊塢明星克羅伊摩雷茲。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，看秀嘉賓好萊塢明星克羅伊摩雷茲。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，看秀嘉賓木村光希。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，看秀嘉賓木村光希。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典包款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典包款重新賦予新生命。圖／LV提供

能夠封橋辦秀，是因為以旅遊產品起家的LV攜手首爾市府和韓國旅遊發展局，開啟多種項目，共同宣揚首爾與漢江之美。LV承諾保護漢江的自然資源並且改善生物的多樣性，也將漢江周遭景點納入首爾旅遊指南書 (City Guide Collection)，將首爾特色納入LV《FASHION EYE》旅遊攝影集。也將在潛水橋規畫市集、慶典，並設置行動圖書亭。

還有什麼比這個更耀眼的城市行銷與時尚行銷？！LV做了完美的示範。

LV 2023早秋女裝大秀的秀後派對找來傑登史密斯演出。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀的秀後派對找來傑登史密斯演出。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，請來「魷魚遊戲」的導演黃東赫，擔任這次的秀導與場景設計師。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，請來「魷魚遊戲」的導演黃東赫，擔任這次的秀導與場景設計師。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀的秀後派對找來韓國女團Le Sserafim演出。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀的秀後派對找來韓國女團Le Sserafim演出。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典鞋款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典鞋款重新賦予新生命。圖／LV提供

新聞小辭典：潛水橋

橫跨首爾漢江兩岸的橋樑有三十餘座，其中建於1976年的「盤浦大橋」，長1.2公里，是韓國第一條上下兩層的橋樑，由於雨季時下層會被漢江水淹沒，所以又稱「潛水橋」，是少見的雙層大橋。在漢江枯水期間，下層才會開放通車與步行，沿路會擺著植物花叢，讓散步的行彷彿置身韓劇場景。2009年首爾市政府特別在橋的兩側加裝了380個噴水柱，成為「月光彩虹噴泉」，每年4月至10月定期上演水舞音樂燈光秀。

@louisvuitton @nicolasghesquiere

#LouisVuitton #LVPrefall23 #LV

LV 2023早秋女裝大秀，將品牌經典元素重新翻玩再現。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將品牌經典元素重新翻玩再現。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，看秀嘉賓韓星太妍。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，看秀嘉賓韓星太妍。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將品牌經典元素重新翻玩再現。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將品牌經典元素重新翻玩再現。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，由「魷魚遊戲」爆紅的超模鄭浩妍擔任開秀。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，由「魷魚遊戲」爆紅的超模鄭浩妍擔任開秀。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典包款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典包款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典鞋款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典鞋款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典包款重新賦予新生命。圖／LV提供
LV 2023早秋女裝大秀，將經典包款重新賦予新生命。圖／LV提供

LV 首爾 史密斯

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