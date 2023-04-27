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星巴克買1送1快閃2天！ 春水堂「珍奶隨行包」限量開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
春水堂桃二航分店獨家開賣「台灣蜜香紅茶」。圖／春水堂提供
春水堂桃二航分店獨家開賣「台灣蜜香紅茶」。圖／春水堂提供

星巴克買一送一又來了！明（28）、29日快閃兩天，期間11:00~20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準。

春水堂人文茶館則慶祝40生日慶，除了目前進行的「春水癮城」鐵粉挑戰賽，以及與小美冰淇淋聯名的雪糕銷售外，5/1起正式推出「春水堂四十周年特刊」，同步推出多款40生日慶周邊商品，包括大人小孩都可使用的「春水堂色鉛筆組」、與知名台灣設計包袋品牌CiPU喜舖合作限定開賣的「珍珠奶茶隨行包」。

「春水堂四十周年特刊」內容豐富，隨刊附贈春水興業集團品牌優惠券：春水堂珍珠奶茶買一送一優惠券、春水堂飲品第二杯6折券，以及茶湯會、秋山堂、秋山農場與春水良品線上購物優惠券。

此外，位於桃園機場第二航廈，春水堂「桃二航分店」預計在5/1正式開幕，並將獨家開賣台灣代表茶飲之一「台灣蜜香紅茶」，該飲品擁有明亮琥珀色茶湯，以及獨特蜜香及自然果香，口感圓潤清雅，入口生津。即日起試營運期間，凡消費即可獲得限量春水堂珍珠奶茶款或功夫麵款印章明信片乙組。

星巴克「買一送一」明、後天快閃登場。圖／摘自星巴克官網
星巴克「買一送一」明、後天快閃登場。圖／摘自星巴克官網
春水堂 X CiPU喜舖推出「珍珠奶茶隨行包」及「春水堂色鉛筆組」。圖／春水堂提供
春水堂 X CiPU喜舖推出「珍珠奶茶隨行包」及「春水堂色鉛筆組」。圖／春水堂提供

珍珠奶茶 星巴克 茶湯會

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