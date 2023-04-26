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飛東京機票「降價5000」！樂桃9折優惠祭 只剩最後1天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
樂桃航空推出「5000萬搭乘人次感謝祭」。圖／樂桃航空提供
樂桃航空推出「5000萬搭乘人次感謝祭」。圖／樂桃航空提供

隨著疫情趨緩，也有越來越多民眾出國旅遊。「樂桃航空」為慶祝累積5,000萬名旅客，推出「5000萬搭乘人次感謝祭」活動，推出「國際航班9折起」、「日本國內線單程2,525日圓」等不同優惠，活動剩最後一天，民眾可把握機會。此外，也有達人發現，樂桃近期多數航點大範圍日期降價，以「台北－東京」為例，搭配9折優惠，最大降幅近5,000元。

現正進行中的「5000萬搭乘人次感謝祭」，針對Simple Peach／Value Peach國際線機票，提供9折起優惠，活動至4月27日19:59為止，適用搭乘日期為5月8日至10月28日。其中「Simple Peach Promo」票價將收取行李託運、預選座位費用。「Value Peach Promo」會另外收取第二件行李、先行座位或巧選座位的預選座位費用。此外不另收取燃油費，須另行支付機場稅等費用。

本次優惠中，「台北－大阪」單程2,750元起、「台北－東京」單程2,250元起，另外還有前往名古屋、沖繩等地的優惠，單程2,610元起。而粉絲頁「Just.崩潰.ME」也表示，樂桃多數航點大範圍日期降價，降價後再搭配目前國際線9折，以台北－東京（成田）來講，「7～8月單程降幅最大接近5000」，平均也有2,500上下。另外「高雄－大阪」部份日期降幅也都有超過1,000。粉絲團也指出「樂桃這樣的操作確實不常見」

東京 樂桃航空

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