新光三越母親節搭五一連假 加碼「首7日」全館回饋

解封後人潮、消費力都湧現，新光三越初夏購物節在業績成長10%的帶動下，母親節檔期接著在4/27登場，為了五一連假接軌，今年特別將會員首4日全館滿千元送千點回饋優惠拉長至首7日，另使用skm pay單筆最高滿6,000元送1,000電子抵用金。新光三越也首度聯手美國手沖咖啡器具品牌FELLOW與興波咖啡、VWI by CHADWANG等全台5大咖啡品牌推出一系列精品咖啡扣點帶回家。

在社交生活回歸下，新光三越初夏購物節買氣以服飾、餐飲達2位數成長表現最為亮眼，美妝業種也因為口罩鬆綁帶動彩妝活絡，與持續受歡迎的香氛皆有2位數成長，整體美妝則以Chanel、Dior兩大精品美妝為成長雙箭頭，主要歸因於品牌年輕化策略有成，獲得年輕客層的喜愛與購買力支持。

新光三越母親節檔期首7日(4/27至5/3)會員獨享全館單筆滿5,000元送2,000點（相當於200元）或全館單筆滿3,000元送2,000點（依各店不同），名品、珠寶、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬送4,000點（全台新光三越、skm online）。另外，使用skm pay單筆3,000元送300元電子抵用金，最高滿6,000元送1,000元電子抵用金。

母親節檔期作為百貨上半年最大優惠檔期，不只是送禮，更是精打細算族將上半年採購清單實現入手的最佳時間點。歸納上半年流行趨勢與社會氛圍，新光三越歸納母親節5大重點趨勢商品分別為：不管幾歲男女都愛的精品包、最保值的珠寶金飾、可以越動越健康的潮流運動單品、實用的3C家電，以及顏值氣質都加分的美妝香氛新品。