母親節蛋糕拚顏值！「玫瑰千層、花形杯子蛋糕」超美

母親節送禮要討媽媽歡心，外觀典雅吸睛的「造型蛋糕」是慶祝母親節的首選，精緻的「甜點禮盒」也是近期送禮新趨勢，像是達克瓦茲、杯子蛋糕都是熱門的選擇，如果想展現更多創意和心意，親手製作母親節蛋糕也是不錯的選擇。Pinkoi推薦8款送禮不敗的造型蛋糕、甜點禮盒以及手作蛋糕體驗活動，即日起至5月10日於精選設計館消費滿1,200元即享免運，精選商品還能再享88折優惠。

●La Fruta朗芙「珍珠馬卡龍胭脂莓果慕斯蛋糕」（84折優惠價1,080元）

La Fruta朗芙的「珍珠馬卡龍胭脂莓果慕斯蛋糕」，以唐寧TWININGS胭脂莓果茶為基底，蛋糕內層可享受多層次的莓果風味，外型以粉嫩裝飾呈現出法式優雅氣息，讓媽媽在特別的日子裡同時享受甜食和優雅。

●花漾朋派「一朵玫瑰千層獻給不平凡的媽媽」（95折優惠價751元）

還在猶豫母親節是要送媽媽花還是蛋糕嗎？花漾朋派「一朵玫瑰千層獻給不平凡的媽媽」蛋糕以來自屏東的有機玫瑰、雞蛋及鮮奶等食材製成，層層糕體搭配香濃卡士達醬，讓每一口都散發出濃郁的香氣，超美的玫瑰造型十足吸睛。

●DolceVita多茄米拉創意甜點「芋見花開－芋頭重乳酪6吋」（76折優惠價699元）

如果媽媽是芋頭控，多茄米拉創意甜點的「芋見花開－芋頭重乳酪」是上層有朵花的芋頭乳酪蛋糕，以台灣大甲在地芋頭，結合濃郁的乳酪，呈現綿密滑順口感，主廚特製的減糖配方，讓媽媽在享用美食的同時，也能減少負擔。

●Felicitas Pâtissérie「玫滿六入杯子蛋糕禮盒」（售價1,550元）

Felicitas Pâtissérie在Pinkoi獨家販售，以純手工擠花的方式呈現花朵般的蛋糕裝飾藝術，讓每款杯子蛋糕充滿夢幻的氣息，令人目不轉睛，此為母親節設計的6入裝禮盒，讓媽媽可以和最親密的家人一起分享。

●有點秋食物工作室「莓果系列達克瓦茲禮盒」（售價700元）

有點秋食物工作室以8種莓果口味組成的「莓果系列達克瓦茲禮盒」，以草莓及藍莓為主要材料，搭配抹茶、荔枝、oreo、乳酪等食材，精心研發出8款莓果為基底的達克瓦茲，讓媽媽能一次品嘗到8種風味。

●幸福圓•幸福緣「康乃馨立體花束日式和菓限量禮盒」（88折優惠價792元）

如果媽媽偏好較傳統的手工甜食口味，Pinkoi推薦幸福圓•幸福緣「康乃馨立體花束日式和菓限量禮盒」，主打傳統的日式和菓技術製作每朵康乃馨，將立體的康乃馨包裝在傳統又不失典雅的禮盒裡，特別又復古。

●桂冠窩廚房Joy’in Kitchen「手作母親節蛋糕－甜而不膩芋泥蛋糕」（88折優惠價1,056元）

此課程由桂冠窩廚房Joy’in Kitchen的Maggie老師帶領，她特別在製程中加入紫薯粉，使得手作的芋泥更加柔順，更易於糕體抹面及擠花，即使是烘焙的新手也能輕鬆嘗試。

●Funsiamo「金喜連連－手作機關蛋糕」（售價1,280元）

Pinkoi推薦想動手嘗試且創意十足的你，除了可以親自做出莓果鮮奶油戚風蛋糕，還可以客製暗藏機關的「金」喜蛋糕，讓媽媽在母親節不僅吃到親手做的蛋糕，還可以享受獲得超棒的「金」喜的樂趣。