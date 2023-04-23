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濃厚牛乳冰淇淋 哈根達斯「8款日本限定冰品」登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
哈根達斯推出多款日本人氣限定口味產品。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出多款日本人氣限定口味產品。圖／哈根達斯提供

喜歡「日本限定款」的民眾有福了！哈根達斯（Häagen-Dazs）本季引進多款日本限定口味，包括有「日式卡士達布丁冰淇淋」、「珈琲物語冰淇淋」、「濃厚牛乳冰淇淋」、「草莓恋人雪酥」與「濃醇焦糖雪酥」等多種品項，讓民眾不用飛日本也可以享受奢華美味。凡於指定通路購買日本系列任3件，還有機會獲得「哈根達斯日系帆布袋」。

哈根達斯於日本推出許多限定款的獨特口味，是許多遊客赴日遊玩的人氣美食之一。本次在台上市的日本系列產品中，「日式卡士達布丁冰淇淋」具有柔滑綿實的口感，搭配卡士達香氣與焦糖微苦風味，迷你杯149元。「珈琲物語冰淇淋」則是嚴選咖啡豆搭配牛乳，調和出別具風味的咖啡拿鐵冰淇淋，迷你杯149元。至於「贅沢巧克力雪糕」則將巧克力牛奶雪糕拌入巧克力餅乾，佐以香醇焦糖醬與香脆巧克力外皮及餅乾碎片，具有多層次的口感，每支149元。

除此之外，台灣也首度引進「草莓恋人」與「濃醇焦糖」2款口味的冰淇淋雪酥。其中春季限定的「草莓恋人雪酥」以雙層威化餅乾夾著白巧克力脆皮、酸甜草莓冰期淋，帶來充滿春天感的滋味。預計5月初登場的「濃醇焦糖雪酥」則是在威化餅乾中挾著焦糖巧克力脆皮、焦糖牛奶冰淇淋，滋味香甜，均為149元。

同時哈根達斯也推出超高人氣的「濃厚牛乳冰淇淋」，迷你杯149元，還有「日式午茶特賞」、「夢幻甜菓特賞」。前者內含草莓牛乳、楓糖脆餅、濃厚拿鐵等3款冰淇淋，各70ml，每組6入569元。後者則是濃厚牛乳、珈琲物語冰淇淋組合，各110ml，每組4入569元。

哈根達斯日本限定冰品現已於全台各大便利商店、超市、量販店、哈根達斯門市期間限定販售，凡於7-ELEVEN及全家便利商店，購買哈根達斯日本系列任3件，可獲得限量「哈根達斯日系帆布袋」，共有迷你杯、雪糕2種款式。

哈根達斯「濃厚牛乳冰淇淋」曾被消費者評選為「最希望再次販售的品項」。圖／哈根達斯提供
哈根達斯「濃厚牛乳冰淇淋」曾被消費者評選為「最希望再次販售的品項」。圖／哈根達斯提供
哈根達斯「贅沢巧克力雪糕」，每支149元。圖／哈根達斯提供
哈根達斯「贅沢巧克力雪糕」，每支149元。圖／哈根達斯提供
哈根達斯在台推出「日式卡士達布丁冰淇淋」、「珈琲物語冰淇淋」，迷你杯均149元。圖／哈根達斯提供
哈根達斯在台推出「日式卡士達布丁冰淇淋」、「珈琲物語冰淇淋」，迷你杯均149元。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出「草莓恋人雪酥」、「濃醇焦糖雪酥」，均為149元。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出「草莓恋人雪酥」、「濃醇焦糖雪酥」，均為149元。圖／哈根達斯提供

冰淇淋 日本

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