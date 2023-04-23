星巴克「買一送一」又來了！只有一天、趕快揪喝

星巴克「買一送一」又來了！星巴克4月份大放送，繼4月6日開工日、10日、17日祭出「買一送一」優惠後，再度宣布於4月24日推出「GOOD FOR SUMMER．共享週一美好的咖啡時光」，活動當天早上11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致飲料，可享「買一送一」好友分享優惠，讓上班族再度享有「週一揪喝」的小確幸。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

「GOOD FOR SUMMER．指定品項好友分享」活動優惠，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；若干特定門市，包括航空站、高鐵站、國道休息站、科教館、奇美博物館、海生館…等門市，亦不適用本優惠。此外，原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。