「冠軍甜點」吃到飽！漢來海港甜點季 限時3周登場

漢來海港自助餐廳全台7家分店自4月22日起至5月14日，推出「Boom啾甜點季」，其中最吸睛的就是來自日本的金牌甜點主廚─小熊亮平，為漢來海港量身打造的12款精緻法式甜點，其中包括他在義大利甜點大賽奪冠的「魔洛」，以及日本預選出賽法國世界盃的冠軍甜點「芒果百香起司」。

現年41歲的小熊亮平，擁有超過20年的烘焙經驗，曾於法國、比利時學習甜點技法，更是世界甜點大賽的常勝軍，擅長法式甜點、巧克力工藝及冰雕創作等。他對於食材的運用也十分拿手，尤其喜愛將水果入甜點，來到台灣水果王國，創意靈感湧現，小熊亮平將台灣鳳梨、芒果、香蕉及台灣之光葛馬蘭威士忌演繹法式甜點，12款作品各有滋味。

吃到飽餐台上，也能吃到冠軍作品。其一是主廚在2015年義大利甜點大賽的冠軍作品「魔洛」，以白巧克力淋面包覆香草卡邦慕斯，以及混合血橙與新鮮柳橙的香橙庫利內餡，底層則是榛果比司吉蛋糕，搭配沙布雷脆餅，口感層次豐富，口感既香甜又清新。

「芒果百香起司」則曾在2018年法國世界盃大賽日本國內預選中獲得冠軍。它以芒果慕斯為主，中間填入生乳酪和百香果庫利內餡，搭配椰子比司吉蛋糕，再以淋面包覆，呈現出漂亮的外觀。