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芋頭控注意！盤點6款母親節的「芋」蛋糕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日錦製造所母親節限量新品「芋泥布丁蛋糕」。圖／日錦製造所提供
日錦製造所母親節限量新品「芋泥布丁蛋糕」。圖／日錦製造所提供

很多媽咪愛芋頭，以其化身為甜蜜蛋糕再自然不過，以下盤點3家糕點店推出的6款芋仔蛋糕，取自新鮮的大甲芋頭，或者遇上香醇濃滑的義式奶酪，或搭配鹹蛋黃、莓果，甚至跑進紅絲絨蛋糕裡，變身毛茸茸、紅色亮眼的濃厚系芋品蛋糕，口味與玩趣大有創意。

台中精品甜點伴手禮「日錦製造所」今年母親節翻玩「芋泥布丁蛋糕」，選用日本品牌甜點店指定的中沢35%北海道純生鮮奶油，乳香醇厚且甜而不膩，另外添加同樣由大甲芋頭烹煮的古早味蜜漬芋頭，品嘗時增添顆粒口感，最後為層次升級的秘密武器則是奶酪上方的法式焦糖奶霜醬，與「日錦」經典的紅柴蜜香蜂蜜蛋糕主體相呼應，頂部表面再鋪以純度98%可食用金箔，誠意十足。

手工法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」今年推出兩款母親節限定蛋糕，其中的「再次芋見」就以自製芋頭餡佐芋泥布丁、日本九鬼焙煎白胡麻粒，搭配杏仁鹹蛋黃塔，香濃飽滿鹹甜有致；另一款是浪漫淡紫色巧克力淋面裝飾可愛花朵的「花漾」，酸甜莓果搭配伯爵茶香揉合蘭姆風味，清新優雅。

為了溫馨5月，「食芋堂」主打3款限定芋品和1款由四季果物裝點、再配上香濃芋泥和手工布丁的熱銷NO.1芋品蛋糕「秘密花園」。限定品項包含全新芋品蛋糕「藏芋紅絲絨」，巧妙地將一層又一層的招牌芋泥收進紅絲絨蛋糕裡，毛茸茸的大紅色超吸睛；熱銷的乳酪系宅配芋品「有芋司」，也推出「莓好版」和灑滿香酥屑屑的「謝謝版」兩款升級口味。

食芋堂官網獨家販售「謝謝版 有芋司」限定口味，配上香脆的菠蘿巧酥，口感豐富再升級。圖／食芋堂提供
食芋堂官網獨家販售「謝謝版 有芋司」限定口味，配上香脆的菠蘿巧酥，口感豐富再升級。圖／食芋堂提供
珠寶盒法式點心坊母親節蛋糕「再次芋見」。圖／珠寶盒法式點心坊提供
珠寶盒法式點心坊母親節蛋糕「再次芋見」。圖／珠寶盒法式點心坊提供
沒想到台灣芋仔會藏在經典美式甜點紅絲絨蛋糕裡！食芋堂「藏芋紅絲絨」蛋糕限定上市。圖／食芋堂提供
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甜點 日本

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