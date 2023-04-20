美福牛排館母親節推雙主菜 5/31前單筆消費滿6仟送1仟

擁有全台唯一專業乾式熟成室、連續兩年獲《米其林指南》入選推薦的「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」，於 5月6、7日與13、14日推出溫馨母親節饗宴，主打4至6人份闔家共享「 美國頂級55天乾式熟成雙主菜」系列套餐。早鳥訂購且完成預付訂金，即贈母親節特製蛋糕「奧地利甜點沙哈蛋糕」乙份；5月31日 前單桌單筆消費滿6仟元（不含 10%服務費），再贈送 1 仟元消費抵用券乙張。

雙主菜六人份套餐主菜為「美國頂級55天乾式熟成帶骨肋眼牛排28盎司」，以及「美國頂級55天乾式熟成丁骨牛排24盎司」（每位3,280元+10%）。四人份套餐主菜是「美國頂級55天乾式熟成丁骨牛排30盎司」及「21天乾式熟成台灣櫻桃鴨胸」（每位3,480元+10%）；其中「21天乾式熟成台灣櫻桃鴨胸」嚴選東部櫻桃鴨胸進行乾式熟成21天，煎烤出極脆口感，肉質鮮嫩扎實、多汁鮮甜，香氣濃郁。

雙人份套餐主菜「美國頂級55天乾式熟成帶骨紐約客牛排12盎司（每位3,200元+10%）」。此外，另有「日本A4和牛紐約客牛排 4盎司」、「丹麥豬梅花排襯羽衣甘藍蘋果沙拉佐剝皮辣椒醬」及「脆皮野生寒鯛襯蕃茄,酸豆及橄欖」，可供多樣套餐選擇。