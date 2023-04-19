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小華堡、雞塊「買1送1」！漢堡王加碼「滿199現折20」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
部份漢堡王門市將限時延長營業時段，打造「深夜食堂」服務。圖／漢堡王提供
部份漢堡王門市將限時延長營業時段，打造「深夜食堂」服務。圖／漢堡王提供

隨著現代人的生活型態改變，漢堡王自4月21日起，推出「深夜食堂」限時活動，不僅延長營業時間，晚間20:30之後，還可享「滿199現折20」。同時漢堡王也推出限時「買1送1」方案，包括8款明星商品均享優惠，最高現省109元。同時還有「大杯飲料買1送1」、「指定套餐第2件6折」等不同方案出爐。

4月21日至4月30日期間，漢堡王針對全台約1/3門市調整營業時段，延後打烊時間30～60分鐘，並且同步延遲早上開店時間，藉此滿足更多夜貓族的用餐需求。活動期間內，全台門市於晚間20:30至打烊前，臨櫃消費滿199元，可享「現折20元」優惠。

除此之外，4月24日至5月7日期間，漢堡王連續14天推出「普發大優惠 買1送1很會」活動，包括小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡等4款漢堡，均享「買1送1」優惠，可現省89～109元。同時包括大杯可樂、中薯、6塊雞塊、小洋蔥圈等4種點心與飲料，同樣可享「買1送1」優惠，最高現省75元。

隨著天氣越來越熱，加上勞工節將至，漢堡王自4月24日至5月31日期間，推出「大杯飲料買1送1」優惠，包括可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶均享「大杯買1送1」，現賺49元。同樣時段期間，漢堡王官網也推出「花生安格斯牛肉堡套餐」和「美式花生雙層脆雞堡套餐」限時優惠，原價每套190、164元，期間內可享「第2件半價」。

漢堡王推出全新優惠，8款指定商品享買1送1。圖／漢堡王提供
漢堡王推出全新優惠，8款指定商品享買1送1。圖／漢堡王提供

漢堡 套餐

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